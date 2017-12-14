Путин и Саакашвили обменялись мнениями друг о друге

Путин заявил, что Саакашвили – это «плевок в лицо украинского народа». Саакашвили парировал выпад Путина, обвинив российские и украинские спецслужбы в совместной работе против себя.

Отвечая на вопрос о Михаиле Саакашвиле и его деятельности в Украине на своей пресс-конференции, Владимир Путин не сказал ничего конкретного, ограничившись эмоциональными оценками.

«То, что он делает это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Он носится по площадям и кричит, что он украинец. У меня сердце кровью обливается», – заявил Путин, передает «Новая Газета».

После этого Путин переключился на историю России и Украины, отмечая, что «мы один народ».

В свою очередь экс-президент Грузии, лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что дело против него и его арест в Украине – это совместная операция ФСБ России и Службы безопасности Украины. По его мнению это практически подтвердил в четверг, 14 декабря, президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции.

«Ну, не может Путин меня никак забыть! А вам не кажется неслучайным, что его тезисы полностью совпадают с мыслями и терминологией Банковой? Я уверен, что «дело» против меня и мой арест – это совместная операция ФСБ и СБУ. Поверьте мне, у меня достаточно опыта для того, чтобы не делать таких заявлений просто на воздух, а Путин это сегодня практически подтвердил», – написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Ну не може Путін мене ніяк забути! А вам не здається невипадковим, що його тези повністю збігаються з думками і термінол… Опубліковано Mikheil Saakashvili 14 грудня 2017 р.

Он выразил мнение, что Путина устраивает существующая в Украине ситуация, и он не хочет ее менять.

«А меня он ненавидит и боится, как черт ладана», – считает Саакашвили.

«Гуляй Поле» напоминает, что в Украине Михаилу Саакашвили предъявили подозрение по ч.1 ст.256 – «содействие участникам преступных группировок», а Генпрокуратура объяснила, что задержание связано с подозрением в финансировании Саакашвили и его команды со стороны беглого олигарха времен Януковича Сергея Курченко. Существуют и прямые указания на использование Михаила Саакашвили российской агентурой в Украине для дестабилизации общественно-политической обстановки, прослеживаются аналогии с событиями октября 1917 года в Петрограде .

«Гуляй Поле»