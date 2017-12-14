На пресс-конференции Путин проигнорировал вопрос украинского корреспондента

Отвечая на вопросы об Украине, Путин завил, что нет желания выполнять минские соглашения. В очередной раз заверил всех отсутствии российских войск, но пугал при этом резней населения ОРДЛО «украинскими националистами».

На большой пресс-конференции президент России Владимир Путин проигнорировал вопрос который ему задал корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк, сообщает «Новая Газета».

Вопрос задает. Он традиционно спрашивает о конфликте на юго-востоке Украины: «Ваши «решатели» попадают в плен на Украине. Вы не хотите устроить обмен – пленных русских на тех, кто арестован и посажен в России?», – задал свой вопрос Роман Цимбалюк.

Пока Цимбалюк задавал вопрос, в зале слышались крики: «Провокация». Пресс-секретарь Дмитрий Песков сразу дает слово журналистке РИА «Новости», она задает вопрос о минских соглашениях.

Путин переходит на обсуждение минских соглашений.

«Нет никакого желания реализовывать минские соглашения», – заявил Путин.

Затем Путин назвал США полноправными участниками урегулирования формата. Так же президент России в очередной раз подчеркнул свой любимый аргумент, что необходимо обратиться к первоисточнику конфликта на юго-востоке Украины – «это захват власти».

«Российской армии на территории Донбасса нет. Но там созданы милицейские формирования, которые готовы отразить военные акции против Донбасса», — добавил Путин.

По словам президента России, если в Донбассе не будет своих войск, то «украинские националисты» устроят там резню «хуже, чем в Сребренице».

«Гуляй Поле»