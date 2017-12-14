Украина и НАТО: ожидания, иллюзии и реальность

Воевать за нас никто не будет. НАТО как здоровенная детина: мускулист и вооружен, но миролюбив, как поэт-романтик.

Пути Господни неисповедимы, пишет Ян Валетов на страницах «Фокус», и я, уж не знаю каким образом, попал в состав 10 украинских блогеров и журналистов, которых центр информации НАТО в Украине пригласил совершить ознакомительную поездку в структуры главного пугала для всего «русского мира» — Северно-Атлантического Альянса.

После нескольких часов ожидания того момента, когда бельгийцы справятся со страшным снегопадом в несколько сантиметров, обрушившимся на Брюссель, мы высадились в самом логове натовской военщины.

Сколько себя помню, всегда слышал о коварных планах НАТО по захвату всего мира и его самой лакомой части — СССР, отмечает Ян Валетов. НАТО рисовали самыми темными красками, им чуть ли не пугали детей. Славные традиции почившего в Бозе СССР по созданию сказок продолжила Россия — снова над безбрежными просторами РФ нависла страшная тень сапога натовского солдата.

Мифы живучи, да и украинцы сейчас не самый миролюбивый народ на свете — три года войны кого угодно ожесточат, поэтому от НАТО мы ждали приблизительно одного: немедленных и крайне решительных мер по отношению к агрессору. В принципе, многие в Украине и сейчас считают, что достаточно вступить в НАТО — и НАТО порвет кого угодно. Сразу скажу: приверженцы легенды о том, что мы останемся лежать в саду, а кто-то за нас отправит в утиль наших врагов, будут разочарованы. За нас никто воевать не будет. Мы не члены НАТО, а одна из трех стран, с которой у Альянса есть программы сотрудничества. Эти страны — Украина, Грузия и… Россия.

С Россией сейчас военного сотрудничества нет, все совместные программы заморожены (а их было немало), но НАТО остается открытым к политическому диалогу с РФ. Это не блажь, а реакция на события в Крыму и на Донбассе, о чем нам не раз и не два сказали ответственные лица.

С Грузией все понятно — партнерская программа действует и будет действовать, сотрудничество с Альянсом у Тбилиси всестороннее.

С Украиной сложнее — в 2008 году мы подали заявку на вступление, которая была одобрена, в 2010-м отозвали ее, объявив о внеблоковом статусе страны, в 2013-м возобновили сотрудничество, только нам уже никто ничего не обещает. Но, как нас заверили чиновники и дипломаты в штаб-квартире, двери НАТО остаются для Украины открытыми. Это обнадеживает.

Вопрос «примут или не примут Украину в Альянс» сейчас выглядит риторическим, потому что само по себе вступление не случится. Мы должны принять ряд законодательных документов в области борьбы с коррупцией, реформирования экономики и социальной сфере. Примем и исполним — будет о чем говорить. Не примем — все рассосется само собой. Эти документы, законы, изменение стандартов в армии нужны не только для успешного взаимодействия структур, и уж совсем не нужны НАТО — они нужны нам самим, но цифры исполнения программы развития не впечатляют: к концу года мы выполним требования на 6% от общего объема.

То есть подготовка к вероятному вступлению — процесс весьма длительный и, возможно, растянется на десяток лет, но при желании этот путь пройти можно. Вопрос в другом: пройдя этот путь, мы станем сильны сами по себе и разница между вступлением и сотрудничеством станет минимальной.

Теперь я удивлю читателя еще раз — страшная натовская военщина построена на самых демократических принципах, как и все западное общество. То есть для принятия решения о применении пятой статьи устава НАТО (это та самая статья, которая описывает главный принцип союзнических отношений — нападение на любого члена Альянса равноценно нападению на весь Альянс) необходим консенсус всех 29 членов НАТО. Без консенсуса решение принято не будет. Еще один сюрприз — каждый из членов Альянса имеет только одни голос: формально США и Черногория равны в правах. Это, конечно, чрезвычайно демократично, но почему-то беспокоит.

В общем, ни одно решение НАТО не может быть принято без консенсуса, даже в самый критический момент решение будет приниматься Ассамблеей. Правда, все продумано и Ассамблею можно созвать в режиме 24 х 7, но, как мы невесело шутили, главное, чтобы скорость принятия решений была выше скорости продвижения танковых колонн вероятного противника.

Теперь о самом главном, что меня, например, реально поразило. Я нигде не слышал столько убедительных речей о необходимости мира, как в Брюсселе. Я не берусь судить об искренности, но мое личное мнение — те, кто говорил с нами, умеют оценивать риски, но при этом являются сторонниками мирного урегулирования любых конфликтов. А с нами говорили не последние люди.

Возможно, именно постоянное декларирование мирных инициатив и отсутствие агрессии и есть показатель настоящей силы. Во всяком случае ни одна из наших попыток (а мы умеем настойчиво задавать вопросы) не закончилась звериным оскалом военщины. У меня было впечатление, что я нахожусь не в логове «мирового полицейского», а в школе для благородных девиц. Никаких тебе «можем повторить», «медведю пох…», «а мы вашу страну на оси вертели» нам услышать не удалось. При этом никаких сомнений, что в случае чего обнаглевший гопник будет порван на индийский символ плодородия, лично у меня не возникло. Мощь чувствовалась во всем — от бюрократии до служивых. Интернациональный коллектив, где работают люди из 29 стран Альянса, доброжелательный, дисциплинированный и прекрасно мотивированный. Я был бы счастлив стать частью такой команды, но, боюсь, пока нам это не светит.

Теперь о наболевшем. Украина — НАТО. Россия — НАТО. Война Россия — Украина глазами НАТО.

Очень коротко: все видят, все понимают, вопрос Крыма никогда не будет положен под сукно, сотрудничество (кстати, плодотворное) между НАТО и РФ заморожено до разрешения конфликта, в войне на Донбассе принимают участие регулярные войска РФ, и ни для кого не секрет, кто организовал этот конфликт.

НАТО вплотную занимается противодействием гибридным методам ведения войны и кибератакам.

Сложность в том, что строить свою доктрину на лжи на уровне заявлений главы государства они не хотят и не умеют. А РФ может, любит и умеет врать, да еще этим гордится. В общем, тут военщина в растерянности, как себя повести и не испачкаться. Решения я не услышал, а удивления и возмущения — сколько угодно.

Еще раз о главном. Представьте себе здоровенного детину — два метра ростом, сильного, тренированного, мускулистого, меткого и отлично вооруженного, но миролюбивого, как поэт-романтик. Представили? А теперь представьте, что он, вместо того чтобы сломать хулигану хребет, занимается тем, что всеми силами пытается решить конфликт с пьяным от безнаказанности гопником мирным путем. Представили? С трудом верится? Вот я и не верил, а придется! Задача сильного — быть гуманным, и при трезвом размышлении это правильная задача. Если ты можешь остановить, не убивая, — не убивай. Если можешь не пролить кровь и защитить свои интересы, не проливай ее. Все эти крики «на Берлин, деды могли и мы сможем, можем повторить, Крым наш, а что вы нам сделаете?» — признак слабости и отсутствия ума. Так мелкий уголовник «гонит беса», размахивая ржавым пером. Перо, конечно, опасно, и мелкий агрессивный дурак опасен, но сильный не станет стрелять уголовнику в голову, от силы в ногу. Гуманность — это признак уверенности в себе.

Главный урок, который лично я извлек из общения с натовцами, — их задача сохранить мир без кровопролития, хотя они готовы и к применению силы. И для Украины, если она сможет войти в Альянс, это будет почетным и правильным решением. Я бы хотел для своей страны такой судьбы. Я бы хотел увидеть ее не в роли попрошайки, а в роли равного и сильного партнера в семье таких же сильных и равных. Способных постоять за себя без лишних слов и истерик. Гуманистов, могущих дать отпор любому агрессору.

Поверьте, я не мечтатель. Это достижимая цель. Надо только понять, чего мы в действительности хотим — стать гопником, который сильнее соседа-гопника, или страной с чувством собственного достоинства, сильной армией и развитой демократией.

Выбор за нами. Воевать за нас не станет никто.

Ян Валетов, «Фокус»