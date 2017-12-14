Новые санкции США способны обвалить рубль

Новые санкции США против России могут вызвать сильное падение рубля. Запрет на покупку российских облигаций федерального займа станет основным риском для Москвы в 2018 году.

Новые санкции Соединенных Штатов Америки против Российской Федерации могут спровоцировать сильное падение рубля. Об этом сообщает Bank of America Merrill Lynch (BAML), сообщает «Фокус».

«Введение санкций США, предусматривающих запрет на покупку российских облигаций федерального займа, станет основным риском для Москвы в 2018 году», – говорится в сообщении.

Согласно информации издания, BAML подчеркнул, что сценарий, предусматривающий санкции США по суверенному долгу, маловероятен, а также предсказал, что в случае его осуществления власти РФ скорее всего смогут справиться с последствиями.

Отмечается, что на нерезидентов в целом приходится чуть более $51 млрд на рынке российского суверенного долга: их доля во внешнем госдолге составляет 36,6% ($14,5 млрд), во внутреннем, то есть в облигациях федерального займа – 33,2% ($37,2 млрд).

«Давление может быть существенным и, вероятно, будет зависеть от масштабов введенных санкций. В частности, попытка полностью отрезать РФ от внешних рынков капитала может спровоцировать возобновленный спрос (на твердую валюту), аналогичный всплеску такого спроса в конце 2014 года», – говорится в заявлении BAML.

Аналитики считают, что эффект будет ощущаться больше всего на рубле, в возможном повторении 2014 года, когда Центральный банк потратил миллиарды, защищая валюту, резко повысил процентные ставки и в конечном итоге позволил ей плавать.

«Гуляй Поле» напоминает, что недавно было опубликовано исследование интенсивности и динамики банкротств российских юридических лиц за III квартал 2017 года. Из представленных в исследование результатов наглядно виден заметный рост и увеличение интенсивности банкротств практически во всех секторах экономики.

В тоже время в России стремительно падает уровень и качество жизни, такая информация поступает из разных российских регионов. Голодают жители Иркутской области, на что они жалуются местным властям.

Напомним, что «Гуляй Поле» уже сообщало от проблемах возникающих в российских регионах. Например, экономически кризис ощущается жителями столицы России и бедственное положение складывается в Московской области. В тоже время поступила информация о том, что в Дагестане возникла острая нехватка финансов необходимых для выплаты зарплат «наиболее важным категориям населения» до Нового года.

Ранее подобная ситуация сложилась в другом российском регионе – Карелии. Регион официально попросил помощи у премьер-министра Медведева и Министерства финансов РФ. В бедственное положение оказались и жители Калмыкии.

Отдельной строкой следует выделить оккупированный и аннексированный Крым, где тоже ухудшается социально-экономическая ситуация.

«Фокус»