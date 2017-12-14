Якутский скульптор-самоучка создал очередной шедевр из навоза

В этот раз им стал символ наступающего года по восточному календарю.

Якутский скульптор-самоучка Михаил Боппосов из села Уолба вновь вылепил из навоза символ наступающего года. На этот раз им стала собака в конуре, сообщает российское издание «Московский Комсомолец».

Наступающий 2018 год по восточному календарю считается годом Желтой земляной собаки, тогда как уходящий был годом Красного огненного петуха.

Боппосов уже породил в Якутии целую традицию изваяний из навоза, хорошо застывающего при местных морозах.

Так, наступление 2017 года он отмечал огромной статуей петуха, по заказу журналистов Life изготовил скульптуру Ждуна (те поначалу сообщали, что это якобы было самостоятельной инициативой ваятеля), а на 8 марта вылепил поздравление женщинам на крыше своего хотона, якутского сарая для скота.

Последователи Боппосова стараются не отставать от него: пенсионер Александр Филиппов из села Нерюктяйинск-1 создал из навоза новогоднюю елку, украсив ее красной звездой.

Ранее Боппосов рассказывал, что для изготовления статуй вначале создает каркас из арматуры, который уже и облепляет быстро застывающим навозом.

«Московский Комсомолец»