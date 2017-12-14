Якутский скульптор-самоучка создал очередной шедевр из навоза

В этот раз им стал символ наступающего года по восточному календарю.
Якутский скульптор-самоучка Михаил Боппосов из села Уолба вновь вылепил из навоза символ наступающего года. На этот раз им стала собака в конуре, сообщает российское издание «Московский Комсомолец».
Наступающий 2018 год по восточному календарю считается годом Желтой земляной собаки, тогда как уходящий был годом Красного огненного петуха.
Боппосов уже породил в Якутии целую традицию изваяний из навоза, хорошо застывающего при местных морозах.
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Так, наступление 2017 года он отмечал огромной статуей петуха, по заказу журналистов Life изготовил скульптуру Ждуна (те поначалу сообщали, что это якобы было самостоятельной инициативой ваятеля), а на 8 марта вылепил поздравление женщинам на крыше своего хотона, якутского сарая для скота.
Последователи Боппосова стараются не отставать от него: пенсионер Александр Филиппов из села Нерюктяйинск-1 создал из навоза новогоднюю елку, украсив ее красной звездой.
Ранее Боппосов рассказывал, что для изготовления статуй вначале создает каркас из арматуры, который уже и облепляет быстро застывающим навозом.