Арбитражный суд Москвы отклонил иск Siemens по поставкам турбин в Крыму

Суд Москвы отказался признать незаконной поставки турбин Siemens в Крым. Суд так же отклонил встречный иск «Ростеха».

Арбитражный суд Москвы отклонил встречные иски Siemens и структур госкорпорации «Ростех» по поставкам турбин Siemens для строящихся в аннексированном Крыму теплоэлектростанций

«В удовлетворении иска отказать, в удовлетворении встречного иска отказать», — сказала судья Екатерина Абрамова, передает «Деловая Столица».

Siemens в иске к структурам «Ростеха» — ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (ОАО ТПЭ) и ООО «ВО «Технопромэкспорт» (ООО ТПЭ) — требовал признать незаконной сделку по поставке турбин в Крым. Сделка состояла из двух частей: договора между производителем турбин ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — «Силовым машинам») и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года. Истец также требовал обязать ООО ТПЭ вернуть четыре турбины производителю — российской «дочке» Siemens. СТГТ выступает соистцом.

Напомним, ранее Siemens потребовал суд вернуть газовые турбины, проданные российской компании «Технопромэкспорт» и позже поставленные в Крым.

«Деловая Столица»