Смерть оккупированных городов Донбасса

Одни вспомнили, как их прародителей расстреливали за корову и мешок муки, вторые, как их деды грабили магазины и в один день становились хозяевами мира, заняв квартиры расстрелянных или выселенных в лагеря. Один вспомнили лагерную баланду, а вторые сладкую жизнь вертухая, пыточные, затопленные кровью и крики своих жертв.

Мы – беженцы, переселенцы – пишет Олена Степова на страницах портала «ИС». Или нет, не так! Мы – не согласные с позицией агрессивного, больного, люмпенизированного «пролетариата» Донбасса, этих выкидышей совка с синдромом НКВД, любителей халявы, лагерей, нищеты и страха, орущих о величии России и захвате Берлина, алчущих крови и имущества соседа, получающих наслаждение от побоев и поборов, от грабежей и насилия, возведших в святыни мародерство и отжим, зависящих от лжи и самообмана, мы иные и чужие Донбассу образца 2014–2017 года, мы знали каждый шаг войны, мы видим смерть своих городов и нам больно.

Знаете, я не устаю это повторять, но услышав первый крик «расстрелять неугодных» и «забрать и поделить» там, на Донбассе в феврале–марте 2014–го, в каждом из нас проснулся голос крови, его генная память.

Одни вспомнили, как их прародителей расстреливали за корову и мешок муки, вторые, как их деды грабили магазины и в один день становились хозяевами мира, заняв квартиры расстрелянных или выселенных в лагеря. Один вспомнили лагерную баланду, а вторые сладкую жизнь вертухая, пыточные, затопленные кровью и крики своих жертв.

Каждого в этой войне вела его генная память. Так уж устроены мы и этот мир. Хотим мы того или нет, но в нас записано все, что делали наши предки, а может быть, и мы сами, когда–то в прошлой жизни, когда мы были…

Ученые могут поспорить с этой теорией. Они просто не видели войну. Не стояли там, на площадях Донбасса, когда толпа кричала «распни» в глаза Володе Рыбаку, евромайдановцам, пленным, Ире Довгань, мне лично. Вчерашние тихони, чинуши –тихушники, шахтеры и доктора наук, слесаря и врачи, учителя и прокуроры становились единым целым, сливаясь с едином порыве – грабить и убивать!

Убивать на Донбассе с приходом «русской весны» хотели всех неугодных: укропов, нациков, евреев, немцев, поляков, латышей, эстонцев, америкосов, богатых, соседей, родню. И убивали! За лозунгами «все забрать у богатых и раздать бедным» скрывалась зависть и желание урвать. И не верьте, не верьте в патриотизм или светлые порывы тех, кто хоть раз закричал «распять», «убить», «забрать», «бей жи…», «несогласных в тюрьмы и психушки». За лозунгами скрывается личное желание мести, низость воровства, мерзость зависти и пошлость насилия. Я видела, как назначают врагами народа. Я видела, как ликует толпа, когда рука палача тычет пальцем в случайно выбранную жертву –»правосек»! Я не верю в то, что люди, устроившие погром в своем городе, смогут построить мир любви и гармонии. Насилие всегда оправдывалось насильниками. Вспомните – да она сама губы накрасила!

В Луганске и Донецке магазины, «МЕТРО» и «Эпицентр», кафешки и рынки, бутики и салоны грабили местные жители. Вот эти самонареченные «опочленцы»–«защитники». «Освободители–ихтамнеты» тоже были. Куда ж без них, но тогда их было меньшинство. Да и если бы, допустим, грабежи совершали «ихтамнеты», местные –то, «опочленцы–защитники», могли их остановить? Могли! Это же грабили их города!

Носители генной памяти вертухаев построили на Донбассе гетто. Носители генной памяти грабежей, мародерства, захвата «буржуйских» комнат, еврейских погромов, питерской резни, кровавой истории СССР принесли это все на Донбасс. Они убивали всех неугодных. Они грабили свои заводы, фабрики, топили шахты, вырезали на металлолом предприятия. Они, носители этой генной памяти, которая при первых выстрелах разлилась сладкой свободой, обещая власть и безнаказанность, убили свои же города.

Что вот странно, но жили же они в цивилизованном мире и как–то не выделялись из толпы. Кто–то пил в толпе, кто–то воровал бюджетные деньги в толпе, кто–то «лечил», используя купленный в Ростове диплом. Кто–то просто был работягой, вне политики и морали. Отработал смену–выпил–заснул–на смену. Но их как–то держала мораль, как–то они соблюдали приличия жизни. И вот, весна 2014 года, митинги, как залп «Авроры», «русский мир» позвал – весь мир насилия мы разрушим… Вчерашние соседи–предприниматели оказались барыгами, олигархами и торгашами. Вчерашние олигофрены и алкаши оказались мэрами и прокурорами. Пыточные и подвалы, погромы и расстрелы. Доносы. Как оказалось, вот эти самые догмы и правила, мораль, закон, честь и совесть и оказались тем самым «насилием», с которым боролся красно–серпастый пролетариат. Я видела, как мои вчерашние милые соседи зверели, глядя на русский триколор, как алчно шептали «всех убить и поделить». И это было страшно. Люди менялись в секунды, часы, дни. Их что–то стирало или в них что–то стирало, вот эту тихушность, интеллигентность, эти моральные границы, эти догмы и правила. Свобода! Тот, кто зарабатывал больше, оказался врагом народа. Тот, кто получал пенсию больше соседа, назначался врагом народа. Тот, кто даже внутри семьи имел неосторожность стать иным, приговаривался к смерти.

Сколько тогда сгорело от халявного награбленного алкоголя в «МЕТРО»? Свобода! А скольких жены фактически выпихнули на войну, крича в лицо – неудачник, сосед жене привез машину награбленного, а ты! А сколько погибло от рук своих! Брата убила сестра, наняв опочленцев, чтобы забили до смерти. Наследство! Сколько живет в отжатых и переоформленных по законам ОРДЛО квартирах–домах беженцев–соседей–родни?

Что это, если не зов крови? Что это, если не генная память? Занять дом соседа, написав донос, как дед с бабкой заняли коммуналку или родители «получили» хорошее место на работе после «жалобы–анонимки» в партком.

Это одно из самых удивительных открытий войны. Генная память!

Я часто в разговоре с беженцами слышу вот эти прозрения. И еще, мы все, те, кто выехал из Донбасса по убеждениям, сходимся к еще одному страшному открытию. С первых дней войны, с первых криков «расстрелять», мы знали, что будет с нашим краем, чем все закончится. Мы помнили это главное слово, помнили, все этапы войны.

И осознавали, что мирные жители будут заложниками, и что, отступая, Россия взорвет и уничтожит все, как советская армия в годы Второй Мировой войны. И свои постепенно окажутся чужими, и свои у каждого будут свои. И землю, и воду отравят, вне зависимости от того, что там останутся жить только свои, адепты иллюзорного «русского мира», молящегося на войну. И многое, многое другое, в общем, все то, что сейчас происходит на оккупированной части Донбасса.

И каждый день войны только подтверждал наши догадки. Разбой. Отжим. Кражи. Угрозы своим, своими «опочленцами». Вызов для разборок кланов «опочленцев». Насилие. Разруха. Голод. Затопленные шахты. Вырезанные на металл предприятия. Умершие города.

Сейчас те, кто пожив в Украине по каким–либо причинам, приезжает в некогда родные края, получает вторую порцию посттравмата. Это страшно видеть, как умирают твои города.

Дончане рыдают о Донецке. Луганчане немеют от ужаса, увидев Луганск.

Пустые окна Червонопартизанска, Лутугино, Новосветловки, Ровенек и Антрацита. Озверевшие люди Горловки. Полное обнуление морали. Гулкая тишина комендантского часа. Разбитые окна производственных корпусов АБК шахт. Дороги, покореженные траками танков. Люди, крадущиеся по городу. По своему городу!

На обочине дорог в центре города–миллионника, торгуют вещами, заглядывают в твои глаза – купи. И это не пафосные блошиные рынки с ретро и винтажем, нет. Это попытка выжить. Это продажа вчерашней жизни. Вот только мы это видим, а живущие там нет. Вот только это нас ранит, а живущих там нет.

Они оправдывают все. Комендантский час–правильно! Больше порядка! Расстрелы–правильно! Больше порядка! Сильная рука! Все расстрелять! Лишь бы без бандер! Они все оправдывают, от насилия над незнакомцем до сужения их личных прав. Оправдывают себя и винят нас, беженцев–не предупредили, что так будет, не пояснили и не остановили тогда. И на фоне опустевших городов шипящее – мы не этого хотели – как бикфордов шнур..

На наше возмущение, но вы же нас за попытку пояснить или остановить вас расстреливали. Банальный ответ, плохо расстреливали, вы плохо поясняли.

Да, можно сказать, что они все не виноваты. Это Россия открыла в них шлюзы памяти. Это русский мир позвал их в 1917, 1933, 1937, 1941–45, в их 50–е, 60–е, в их очереди и их унижение в очередях. Это их День сурка с колорадкой и триколором. Но, но, но…Путин, конечно же, плохой, и Россия это полный сюр и генетический совковый уродец, но кто–то в Луганске, Донецке и Свердловске написал все эти доносы, кто–то же стрелял маскируясь под «укропов» по Лутугино, Новосветловке и Горловке, кто–то насиловал соседей, кто–то грабил магазины, кто–то построил гетто на некогда цветущей земле Донбасса. Я хочу найти виновных. Чтобы никогда, понимаете, никогда больше…

На фото современный Донецк и Луганск! И эти фото больше, чем тысячи слов!

Олена Степова,«ИС»