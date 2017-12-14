Украине дали доступ на рынок канадского оружия

В Канаде объяснили, почему дали Украине доступ на свой рынок вооружения. Подчеркивается, что это свидетельствует о прочных связях между двумя государствами.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает «Деловая Столица».

«Внесение Украины в Контрольный перечень стран, в которых разрешены поставки автоматического оружия, отражает тесные связи между нашими государствами», – объяснила она.

Дипломат пообещала продолжать поддерживать Украину перед лицом российской агрессии.

«Канада и канадцы и дальше будут стоять бок о бок с народом Украины и поддерживать территориальную ее целостность и суверенитет», — сказала Фриланд.

Решение о снятие канадского эмбарго на рынке вооружений для Украины опубликовано в официальном журнале правительства Канады «Canada Gazette».

«Автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию дополнен Украиной», – говорится в сообщении.

Таким образом, правительство сняло де-факто эмбарго на продажу Украине канадского оружия, которое существовало много лет.

Соответствующее решение вступает в силу сразу после публикации.

Напомним, ранее оборонный комитет парламента Канады рекомендовал предоставить Украине летальное вооружение. Об этом сказано в документе комитета «Канадская поддержка Украины в период кризиса и вооруженного конфликта».

«Деловая Столица»