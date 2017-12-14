Украине дали доступ на рынок канадского оружия

В Канаде объяснили, почему дали Украине доступ на свой рынок вооружения. Подчеркивается, что это свидетельствует о прочных связях между двумя государствами.
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает «Деловая Столица».
«Внесение Украины в Контрольный перечень стран, в которых разрешены поставки автоматического оружия, отражает тесные связи между нашими государствами», – объяснила она.
Дипломат пообещала продолжать поддерживать Украину перед лицом российской агрессии.
«Канада и канадцы и дальше будут стоять бок о бок с народом Украины и поддерживать территориальную ее целостность и суверенитет», — сказала Фриланд.
Решение о снятие канадского эмбарго на рынке вооружений для Украины опубликовано в официальном журнале правительства Канады «Canada Gazette».
«Автоматический контрольный список стран по огнестрельному оружию дополнен Украиной», – говорится в сообщении.
Таким образом, правительство сняло де-факто эмбарго на продажу Украине канадского оружия, которое существовало много лет.
Соответствующее решение вступает в силу сразу после публикации.
Напомним, ранее оборонный комитет парламента Канады рекомендовал предоставить Украине летальное вооружение. Об этом сказано в документе комитета «Канадская поддержка Украины в период кризиса и вооруженного конфликта».