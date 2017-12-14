В России продали деревню вместе с ее жителями

Дома жителей деревни Даниловской Тверской области продали не смотря на наличие у них регистрации по месту жительства в этих домах.

Сотрудники управления МВД по Тверской области проводят проверку по факту продажи домов в деревне Даниловское. Жилые помещения, числившиеся на балансе местного колхоза, а затем сельскохозяйственного кооператива, были реализованы вместе с зарегистрированными в них людьми. Об этом сообщает «Lenta.Ru».

По данным агенства, жители деревни занимали дома, о которых идет речь, на протяжении нескольких последних десятилетий. Около трех лет назад сельхозкооператив, владевший строениями, разорился. После этого недвижимость предприятия, включая жилые помещения, была продана.

О продаже домов местное население узнало совсем недавно — когда одна из жительниц попыталась оформить право собственности на занимаемую квартиру. Выяснилось, что недвижимость уже принадлежит другому лицу.

Сейчас обстоятельства реализации недвижимого имущества выясняет полиция. Жители деревни — около 50 человек, зарегистрированных в проданных домах, называют себя «крепостными XXI века». Формально жилье теперь принадлежит мужчине по имени Александр Сперанский. В поселении его никто не знает.

«Lenta.Ru»