Поэтические склоки: в Питере разразился очередной российско-украинский скандал

Обычно поэтические склоки не заслуживают внимания масс. Зачастую мастер верлибра ударит пивной кружкой в кабаке специалиста по хорею и вся ссора. Пошлют друг друга пятистопным ямбом по матери и угомонятся. Но чтобы из-за поэзии разразился международный политический российско-украинский скандал это, право, ново.

В Санкт-Петербурге уже который год существует поэтическая Григорьевская премия. Ныне усопший ленинградский пиит Геннадий Григорьев был человеком озорным и шебутным. Его имя и увековечили в названии премии. Григорьевская поэтическая премия, как и прозаический «Национальный бестселлер», отличались, прежде всего, открытостью процедур голосования.

И вот в очередной раз огласили премиальный сезон. Жюри, состоящее из четверых москвичей и двух питерских экспертов собралось как раз посередине в городе Бологом для обсуждения короткого списка премии. Закавыка была в том, что в длинном списке премии оказался апологет «Моторолы» Семён Пегов, перебравшаяся в Донецк из Харькова и вышедшая замуж за «ополченца» поэтесса Анна Долгарева, а также киевлянка Лиза Готфрик, помогавшая участникам АТО в качестве волонтёра.

И вот жюри совещается, обсуждая попавших в длинный список тридцать шесть поэтов и выносит свой вердикт: в пятёрку финалистов попадает киевлянка Лиза Готфрик, а поэты из «ДНР» идут пешим эротическим маршрутом. И начинается такая ругань, что земля дрожит от Невского проспекта и до самого Крещатика.

Свои пять копеек вставляет вездесущий Захар Прилепин и заявляет, что надо поддерживать идеологически правильных поэтов, а пособниц карателей гнать метлой. Происходит громкое обсуждение художественных качеств вышеупомянутых поэтов.

Я лично не считаю себя великим оценщиком поэзии, но то, что делает Готфрик это ярко, броско, эпатажно и эффектно. А вот сочинения Долгаревой – это мрачное вторичное декадентское нытье.

К скандалу немедленно подключается российская пропагандистская машина. Канал «Вести» наспех стряпает сюжет «Поэтесса, поддержавшая украинских карателей, приедет в Россию за литературной премией». Вчерашние питерские собутыльники становятся злейшими врагами из-за Готфрик. Творчество киевской поэтессы обсуждают больше, чем желание Путина пойти на очередной президентский срок.

По регламенту Григорьевской премии каждый из финалистов в случае появления вместе с номинатором на церемонии вручения получает тысячу долларов, а победителю дают четыре тысячи долларов. Перелет в Санкт-Петербург и проживание оплачивает оргкомитет премии. И вот Лиза Готфрик решила на собственной странице в фэйсбуке вывесить свои банковские реквизиты – дескать пусть помогут люди добрые подготовиться поэту, чтобы как можно лучше выступить на чужой территории. Вскоре на официальной странице премии в Facebook появляется объявление следующего характера: «Оргкомитет Григорьевской премии принял решение снять финалиста восьмого сезона Лизу Готфрика с конкурса за использование положения финалиста для сбора средств».

Естественно, что в положении о премии нигде не было указано, что финалисту запрещено собирать средства в социальных сетях. Организаторы премии просто побоялись, что приезд идеологически неблагонадежного автора может спровоцировать срыв церемонии всякими пропутинскими радикальными активистами. Но после снятия Готфрик с премии шумиха стала ещё больше.

Приходится констатировать, что пространство современной российской культуры – это клинический совок, где запрещено отклоняться от руководящей линии партии и лично товарища Ста… то есть Путина, пардон чуть не ошибся. Если ты имеешь политическую позицию, отличную от единороссовского мейнстрима, то тебя немедленно заклюют, затопчут, загнобят, оскорбят, дискредитируют и публично назовут врагом народа. Если ты посмел заикнуться, что поддерживаешь освободительное АТО, то тебя моментально уничтожат под любыми предлогами. Ты можешь быть бесспорно лучшим в своем ремесле, но если посмел выразить возмущение действиями России на Донбассе, то ты моментально записываешься в изгои.

Градус ненависти к украинцам в России столь высок, что охладить его ещё не скоро удастся. Причем в России никто собственно не хочет даже и слушать аргументацию этих самых украинцев, их по умолчанию считают неправыми и точка.

Лиза Готфрик по своей гражданской специальности психолог и в зону АТО ездила, чтобы ей излили душу солдаты украинской армии, внезапно оторванные от дома. Лиза Готфрик не стреляла и не подносила патроны, но российская пропаганда решила сделать из неё исчадие ада. Зато Прилепин, убивающий украинских граждан, по версии российской прессы – это герой и добрый молодец.

Все перекручено шиворот навыворот в стране, которой минимум двадцать четыре года будет править посредственный сотрудник спецслужб, напоминающий бледную моль, насосавшуюся химических препаратов.

Готфрик не стонет посещать церемонию вручения Григорьевской премии, но анонсировала выступление в Санкт-Петербурге для преданных поклонников, не поддающихся влиянию российской пропагандистской машины.

Я уже неоднократно говорил, но приходится повторить еще раз – украинцев в России в ближайшие годы будут превентивно давить вне зависимости от политических пристрастий. Ты можешь быть по национальности русским, белорусом, болгарином, румыном или албанцем, но всё равно в России будешь считаться украинцем только из-за того, что у тебя паспорт с трезубцем. И тебя будут гнобить, унижать, оплёвывать только за гражданство Украины.

Я лично знаю всю эту тусовку питерских поэтических сопляков и могу сказать, что Украину они совсем не понимают. У питерских поэтических лейтенантов попросту нет средств, чтобы добраться до Киева и увидеть нашу страну воочию. Они все доходы моментально спускают в уютных питейных заведениях на улице Рубинштейна. Бары на Подоле ими совсем неизведанные.

А вы лучше посмотрите на досуге видеодекламации Лизы Готфрик – равнодушными точно не останетесь. А вот поэтов «ЛДНР» лучше обходите вниманием как прокаженных – слишком разит от них чекистскими кожаными плащами и прочей эфэсбэшной мерзостью.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»