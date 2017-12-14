Чей Крым? Мантры Навального

Навальный опубликовал свою предвыборную программу. Говоря о Крыме он настаивает на признании права народов Крыма на самостоятельное решение своей судьбы.

Кандидат в президенты Алексей Навальный опубликовал свою предвыборную программу. Документ помещен на сайте избирательной кампании кандидата, сообщают «Грани.Ru».

К разработке программы был привлечен экспертный совет. В него вошли лидер «Демократического выбора» Владимир Милов, бывший первый зампред Центробанка Сергей Алексашенко, председатель «Агоры» Павел Чиков, писатель Борис Акунин, юрист Елена Лукьянова, экономисты Елена Масолова и Максим Миронов.

Экономическая часть программы предусматривает либерализацию бизнеса, снижение налогов и демонополизацию. Долю налогов и сборов, передаваемых регионами в федеральный центр, предполагается уменьшить. Еще одним пунктом является интенсивное дорожное строительство.

Также Навальный заверяет, что повысит минимальную зарплату до 25 тысяч рублей в месяц и создаст «нормально работающую пенсионную систему с достойными пенсиями». Еще одним приоритетом названо строительство доступного жилья. Военно–полицейский бюджет будет сокращен, в частности за счет перехода на полностью контрактную армию, а расходы на здравоохранение – увеличены вдвое, утверждается в программе.

Для искоренения коррупции кандидат обещает создать особое агентство, не входящее в правоохранительную систему. Также он называет необходимым полную ратификацию Конвенции ООН против коррупции и приведение российских законов в соответствие с этим документом. Срок давности по коррупционным преступлениям предполагается увеличить с 10 до 20 лет.

Наряду с этим Навальный заявляет о намерении ликвидировать госкорпорации, а также обязать госкомпании и госбанки продать непрофильные активы.

Формирование региональной и местной власти, продолжает кандидат, должно стать исключительной компетенцией регионов и мунипалитетов – Москва не должна вмешиваться в этот процесс.

Войны, «явные и неявные«, должны быть прекращены, заявляет Навальный. «Первоочередной задачей России на международной арене является снижение напряженности в отношениях с ЕС, США и Украиной, – говорится в программе. – Для этого необходимо начать незамедлительные консультации по всему кругу взаимных претензий и проблем в отношениях с этими странами – важнейшими партнерами России на международной арене».

«Россия вернется к политике безусловной приверженности выполнению своих обязательств по ранее заключенным договорам», – заверяет кандидат. Вместе с тем относительно крымского вопроса Навальный заявляет, что «российская позиция по этой проблеме будет определяться признанием права народов Крыма на самостоятельное решение своей судьбы».

«Необходимо решительно отказаться от поддержки диктаторских и несостоятельных режимов по всему миру, прекратить предоставлять им помощь и кредиты… прекратить поддержку сепаратистских движений, повстанческих групп и оппозиционных партий», – говорится в программе.

Также кандидат обещает ввести визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья.

Одним из аспектов реформы правовой системы Навальный называет введение выборности мировых судей и создание более прозрачной системы назначения судей федеральных. Начальников региональных и местных управлений полиции предполагается сделать подотчетными парламентам регионов и муниципалитетов. ОМОН должен быть возвращен в структуру МВД, а численность Росгвардии «резко сокращена».<

«ФСБ должна быть лишена функций политического сыска«, – говорится в программе. Также, заявляет Навальный, «будет отменен статус сотрудников действующего резерва».

В числе других пунктов этого блока – искоренение пыток и ревизия Уголовного кодекса, направленная на его гуманизацию и предотвращение судейских злоупотреблений.

С точки зрения государственного устройства, утверждает кандидат, Россия должна стать президентско–парламентской республикой. «Для этого нужно будет ограничить некоторые полномочия президента, в частности его право распускать Думу», – говорится в программе.

Сроки полномочий президента и депутатов Госдумы должны быть сокращены до четырех лет. При этом предусматривается, что одно лицо не может занимать пост главы государства больше двух каденций «независимо от того, приходятся они подряд или нет».

Предполагаются также снятие неконституционных ограничений на регистрацию политических партий и проведение публичных акций, отмену предвыборных фильтров и снижение проходного барьера на выборах в Госдуму до 3 процентов.

Наряду с этим, заявляет Навальный, следует расширить права Госдумы и региональных парламентов в части проведения референдумов и опросов.

Члены Совфеда, говорится в программе, должны избираться на прямых выборах.

Еще одним пунктом Навальный называет введение свободы слова. В числе предусматриваемых мер – отмена законов об экстремизме и клевете, так же как и о внесудебной блокировке сайтов, и резкое ограничение государственного участия в СМИ.

Наконец, кандидат называет необходимым проведение люстрации, называя эту меру «важнейшим шагом к построению правового государства».

«Грани.Ru»