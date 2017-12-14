У организаторов «Артдокфеста» правоохранители затребовали копии фильмов про Украину

Речь идет о двух фильмах про войну в Украине и документальной ленте о лидере крымскотатарского Мустафа Джемилев.

Столичный ЦПЭ потребовал у дирекции «Артдокфеста» копии трех фильмов, первоначально включенных в программу фестиваля. Об этом сообщает «Грани.Ru» со ссылкой на координатора «Артдокфеста» Марьяну Дроговейко.

Речь идет о фильме россиянки Беаты Бубенец «Полет пули» и двух лентах украинских режиссеров: «Войне ради мира» Евгения Титаренко и «Мустафе» Эрнеса Сарыхалилова. Первые две картины посвящены войне на Восточной Украине, герой третьей — национальный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Организаторы предоставили силовикам только «Полет пули». Отказ передать две другие картины они объяснили тем, что в итоге эти ленты были из программы фестиваля исключены.

После отказа в передаче «Войны ради мира» ЦПЭ направил в дирекцию «Артдокфеста» повторный запрос, более развернутый.

Дроговейко также сообщила, что неизвестный угрожал ей по телефону убийством «в связи с этой ситуацией». Из публикации ОВД-Инфо не вполне, что за ситуация имеется в виду — именно отказ в передаче фильмов или же, например, их первоначальное присутствие в программе «Артдокфеста».

О том, что ЦПЭ заинтересовался фильмом «Мустафа», стало известно еще в пятницу. О требовании силовиков предоставить ленты о войне в Донбассе до сих пор не сообщалось.

Ранее в среду поступила информация, что Минкульт после доноса вице-спикера Госдумы единороса Петра Толстого направил в Генпрокуратуру обращение о проверке «Войны ради мира». В ответе Толстому за подписью главы ведомства Владимира Мединского отмечалось, что в картине «имеются сцены с нецензурной бранью и содержится откровенно лживая информация, направленная на дискредитацию нашей страны», а следовательно, в фильме налицо «явные признаки экстремистской направленности».

Показ «Мустафы» отменила 7 декабря администрация кинотеатра «Октябрь» после звонка неизвестных лиц. «Война ради мира» была исключена из программы самими организаторами «Артдокфеста» в воскресенье. Дирекция сослалась на невозможность обеспечить надежную защиту от провокаций в Чешском центре при посольстве восточноевропейской страны, где был запланирован показ.

Из двух намеченных сеансов «Полета пули» состоялся лишь один — в субботу. Воскресный показ сорвали боевики SERB и «Союза десантников». Поскольку они облили экран мочой, директор «Артдокфеста» Виталий Манский отменил сеанс и объявил эвакуацию зрителей из зала.

Как уже сообщало «Гуляй Поле», 10 декабря во время показа фильма «Полет пули» в рамках Международного фестиваля документального кино «Артдокфест» в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате активисты SERB экран облили мочой, а зрителям угрожали, после чего показ был отменен. Напоминаем, что по итогам работы на фестиваля «Артдокфест» документальный фильм про войну в Украине «Полет пули» режиссера Беата Бубенец получил «Лавровую ветвь», в номинации за лучший арт-фильм.

Лидера радикального движения SERB Игоря Бекетова и двух его соратников по решению суда приговорили к 7 суткам административного ареста. Данное известие вызвало шквал негодование в среде стороников радикальных идей пропагандируемых членами SERB и ее лидером.

«Грани.Ru»