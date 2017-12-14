США обвинили Россию в ракетных обстрелах украинских мирных районов на Донбассе

США призывают Россию прекратить артиллерийские и ракетные обстрелы украинских мирных районов и соблюдать режим прекращения огня.

США обвинили РФ в ракетных и артиллерийских обстрелах на Донбассе и призвали Кремль предпринять шаги по урегулированию гуманитарного кризиса. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, сообщает «Украинская Правда».

«Ситуация в Украине, к сожалению, не улучшается. США, по-прежнему глубоко обеспокоены эскалацией насилия и ухудшением гуманитарной ситуации в восточной части Украины», – подчеркнула Нойерт.

«США вновь призывают Россию прекратить артиллерийские и ракетные обстрелы украинских мирных районов и соблюдать режим прекращения огня», – заявила она.

«Гуманитарная ситуация на востоке Украины сейчас хуже, чем за последние три года. Мы призываем Россию предпринять немедленные шаги по урегулированию гуманитарного кризиса путем вывода своих сил и согласия на надежную миротворческую миссию ООН», – сказала Нойерт.

«США также призывают Украину сделать больше для защиты гражданского населения и стратегической инфраструктуры», – отметила пресс-секретарь Госдепа.

«Украинская Правда»