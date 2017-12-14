Канада поддержала украинскую позицию по миротворцам на Донбассе

Но на сегодня это предмет переговоров в «нормандском формате» и в формате Украина-США-Россия.

Канадские власти полностью разделяет украинскую точку зрения на возможную миротворческую миссию ООН на Донбассе. Об этом заявил директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев, передает «Фокус».

«Наши канадские партнеры полностью разделяют подходы к миротворческой миссии, которые Украина выработала вместе с США, Германией и Францией», – сказал Макеев.

Однако, отметил он, для того, чтобы миротворцы ООН все же появились в Украине, необходимо сотрудничество разных стран.

«Наши канадские партнеры проинформированы о том, что происходит в вопросе возможной миротворческой миссии, но на сегодня это скорее предмет переговоров в «нормандском формате» и в формате Украина-США-Россия», – подчеркнул дипломат.

Как известно, во время встречи президента Украины Петра Порошенко с Джастином Трюдо в Торонто в сентябре текущего года, премьер-министр Канады заявил, что видит «большой потенциал» для миротворцев в Украине. Однако он не стал брать на себя какие-либо обязательства в этом вопросе.

«Фокус»