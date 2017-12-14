В Москве арестовали участников срыва показа фильма по войну в Украине

Лидера радикального движения SERB и двух его соратников приговорили к 7 суткам административного ареста.

Суд в Москве арестовал на 7 суток участников радикального движения SERB Игоря Бекетова и Юрия Горошко, а так же политтехнолога Ксению Шкоду участвовавших в срыве показа фильма «Полет пули» на фестивале «Артдокфест».

Как сообщает «Левый Берег» со ссылкой на российские источники, суд признал лидера SERB Игоря Бекетова, а так же его соратников Ксению Шкода и Юрия Горошко виновными в неповиновении работникам полиции и назначил им административный арест на 7 суток.

В ходе заседания Бекетов и Горошко признали, что умышленно сорвали показ фильма, потому что, по их мнению, он «носил экстремистский характер».

«Это был мой долг предотвратить показ фильма, где убивают русских», – заявил на суде лидер движения SERB.

Позже на странице Игоря Бекетова, который известен среди своих соратников и сторонников как Гоша Тарасевич. В посте указывается, что это слова самого Бекетова помещенного под административный арест вместе со своими соратниками.

«В России не модно быть патриотом, В России не модно любить Родину….», – написано в профиле Игоря Бекетова арестованного на 7 суток.

Далее автор поста пишет, что современной России модно быть «гомиком», открывать «педофильные выставки» и организовывать кинофестивали, на которых, по мнению автора демонстрируют документальный фильм «про убийство русского народа». Особо автор поста подчеркивает «попытки сломать русский дух и унизить русского человека».

«А если ты выступаешь в защиту русских ценностей, не захочешь быть пи……., не будешь восторгаться убийством русских людей – тебя за твои взгляды посадят в тюрьму…», – отмечает лидер радикального движения SERB.

От Гоши Тарасевича из зала суда:В Росси не модно быть патриотом, В России не модно любить Родину….В России модно бы… Опубліковано Igor Taras 13 грудня 2017 р.

Под постом развернулась бурная дискуссия, в которой участвуют в основном сторонники арестованных.

«Нет, не финиш и не точка. Сидя у компа, так легко словеса писать, но я на вашей стороне полностью, абсолютно поддерживаю, мысленно я с вами. Для меня это решение суда оказалось неожиданным что ли, во всем этом жуткая несправедливость, что-то ненормальное. Этот изначально гадский фестиваль. На Донбассе люди гибнут, а тут фильм про их убийц показывают, да еще чем-то там награждают. За гранью понимания. Люди справедливо возмутились, протестовали раз власти на это свои подлые глазенки закрыли, и их же под суд… Паскудство», – пишет, в комментарии по постом, сторонница Бекетова Мария Викторова.

Другой сторонник Игоря Бекетова, Алексей Кулаков поддерживает Марию Викторову в своем ответе на ее комментарии. Он пишет от том, что все произошедшее «на руку Западу, настырно старающемуся взорвать наше общество изнутри, пользуясь потворством продажных чиновников». Отмечает он и политическую мотивированность судьи Зубовой вынесшей решение о аресте членов радикального движения SERB, основанную на «циничной лжи сотрудников полиции».

«Что творится в России? Это конец? Или можно побороться?» – задается пафосно-риторическим вопросом в конце своего поста лидер радикального движения SERB Игорь Бекетов.

Как уже сообщало «Гуляй Поле», 10 декабря во время показа фильма «Полет пули» в рамках Международного фестиваля документального кино «Артдокфест» в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате активисты SERB экран облили мочой, а зрителям угрожали, после чего показ был отменен. Напоминаем, что по итогам работы на фестиваля «Артдокфест» документальный фильм про войну в Украине «Полет пули» режиссера Беата Бубенец получил «Лавровую ветвь», в номинации за лучший арт-фильм.

«Гуляй Поле»