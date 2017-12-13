Посол США в России напомнил, что Крым принадлежит Украине

О принадлежности полуострова знает каждый знакомый с международным правом человек.

Новый посол США в России Джон Хантсман напомним, что Крым принадлежит Украине. Об этом он сообщил на видеозаписи, опубликованной в Twitter.

«На этот вопрос может ответить любой человек, знакомый с международным правом: Крым — это Украина. Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо», — подчеркнул Хантсман.

Посол США Джон Хантсман отвечает на один из самых частых ваших вопросов: «Чей Крым?» «Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо.» @CKAHEP pic.twitter.com/GzbNakpvSk — Посольство США в РФ (@USEmbRu) December 13, 2017

Напомним, Джон Хантсман был назначен послом США в РФ в октябре 2017 года.

«Гуляй Поле» напоминает, что сегодня Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США будут добиваться полного восстановления территориальной целостности Украины. Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США, где предусматривается выделение Украине помощи в размере 350 млн долларов. В России это известие восприняли как признание российской военной мощи.

«Гуляй Поле»