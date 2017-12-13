Лидера «Антивоенный комитет» Санкт-Петербурга настойчиво вызывают на беседу в ФСБ

Сотрудник ФСБ постоянно названивает Диане Ретинской и приглашает на беседу. На просьбу прислать повестку – пытается давить на нее, угрожает, что в случае отказа от беседы будет хуже.

Координатора движения «Антивоенный комитет» Диану Ретинскую четыре раза вызвали в ФСБ после того, как ее 5 ноября вместе с активистами движения «Свободная Ингрия» Михаилом Войтенковым и Ильясом Миникаевым задержали в Петербурге. Об этом «Телеграфу» рассказала сама Диана Ретинская.

«Звонки начались с прошлой недели. Сотрудник сказал, что приглашает меня на Литейный. Он сказал, что нам нужно встретиться без адвоката, чтобы поговорить «по-хорошему», чтобы у меня не было проблем», – рассказала активистка «Антивоенного комитета».

Диана Ретинская ответила мужчине, что такая встреча не реальна, и она готова к проблемам, а разговаривать будет только в присутствии своего адвоката.

«Я ему сказала, что если будет повестка, то тогда и будет разговор», – пояснила активистка.

По словам Дианы, сотрудник пытался на нее давить, говорил, что ей же будет впоследствии хуже и встреча в ее интересах. Он добавил, что адвокат во время встречи с ним будет лишним.

«Снова с утра звонят с «Конторы», приглашают для «конфиденциальной беседы», я, как обычно, настаиваю на официальной повестке, те, в ответ, пугают, что мне же хуже», – сообщала Диана Ретинская в своем профиле на Facebook.

Снова с утра звонят с "Конторы", приглашают для "конфиденциальной беседы", я, как обычно, настаиваю на официальной повес… Опубліковано Дианою Ретинською 11 грудня 2017 р.

Несмотря на это лидер «Антивоенного комитета» Диана Ретинская, неоднократно заявляла, что намерена продолжить свою борьбу за прекращение российской агрессии против Украины, российского вмешательства в гражданскую войну в Сирии и добиваться отказа России от тотальной милитаризации.

«Что я буду делать дальше. Бороться! Именно это я и делала полгода. Но все сначала. Постараюсь избежать своих ошибок. А они есть», – подчеркивала Диана Ретинская в своем публичном заявлении.

Когда я и Денис Denis Uvarov задумали идею АНТИВОЕННЫЙ КОМИТЕТhttps://vk.com/antivoennyikomitet 17 июля 2017 года, м… Опубліковано Дианою Ретинською 14 листопад 2017 р.

«Гуляй Поле» напоминает, что 5 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге недалеко от церкви Святой Анны были задержаны антивоенные активисты Диана Ретинская, Михаил Войтенко и Ильяс Миникаев. При осмотре автомобиля Михаила Войтенко, припаркованного недалеко от церкви, в присутствии понятых были обнаружены оружие и взрывчатые вещества. Задержанные сразу заявили о том, что оружие и взрывчатка были подброшены в их автомобиль. Среди обнаруженного арсенала был револьвер, предположительно системы «Наган», несколько ручных гранат и бутылки с «коктейлем Молотова»

«Нас троих задержали у метро Чернышевская, подошли космонавты и эшники ( подполковник Шайдулин )и приказали пройти к нашей красной машине, мол ориентировка на двух парней и девушку, готовящих покушение», – успела тогда сообщить сама Диана Ретинская на своей странице в Facebook.

Опубліковано Дианою Ретинською 5 листопад 2017 р.

«У нас ничего нет запрещенного, в том числе средств пиротехники. В общем ничего», – уточнила Диана Ретинская.

По ее словам при проведении осмотра их автомобиля, оставленного в неподалеку от станции метро «Чернышевская» полиция обнаружила оружие. Оружие было изъято из под сидения в присутствии понятых.

«Подкинули в машину под сидение оружие или что то подобное. Так что неизвестен дальнейший ход событий», – сообщила позже Диана Ретинская.

Руководил операцией задержания активистов «Антивоенного комитета» некий полковниц полиции Шайдулин, именно он произвел задержание Дианы Ретинской и ее спутников. Под командованием этого полковника Шайдулина полицейские провели досмотр оставленной возле церкви Святой Анны машины принадлежащей активистам.

«Это уже факт, при понятых нашли. Машину мы оставили у церкви Святой Анну у Чернышевской и там нас ждали космонавты и сразу арестовали, когда мы пришли. Подбросили что то до нашего прихода.», – чуть позже прояснила обстоятельства задержания Диана Ретинская, в своем комментарии.

Полиция тут же задержала троих антивоенных активистов, приехавших на место сбора инициированной Вячеславом Мальцевым «революции по расписанию». В качестве обоснования своих действий полицейские ссылались на наличие у них ориентировки на трех человек, готовящих в Санкт-Петербурге теракт: двух мужчин и одной женщины.

После этого задержанных доставили в 78 отделение полиции. В отделении полиции, оказывая давление на задержанных, в ходе доследственных мероприятий, попытались заставить их взять вину на себя. Применялись и откровенные угрозы. Одновременно с этим в домах у задержанных были проведены обыски в ночное время, была изъята вся имевшаяся техника.

В полицейском участке выяснилось еще одно обстоятельство данного задержания. Девушка-понятая, в присутствии которой проходил осмотр автомобиля и было обнаружено оружие и взрывчатка, оказалась связана с полицией, что является прямым нарушением уголовно-процессуального законодательства России. Возможно, это обстоятельство повлияло на «исчезновение» из дела обнаруженного в машине оружия. Полицейские не рискнули предъявлять в качестве улики изъятый при понятых наган.

«Вот эта «понятая» была при изъятии оружия и взрывчатки у наших друзей. С такими понятыми можно и баллистические ракеты с ядерными боеголовками у оппозиционеров находить», – говориться в сообщении.

Вот эта "понятая" была при изъятии оружия и взрывчатки у наших друзей.С такими понятыми можно и баллистические ракеты с ядерными боеголовками у оппозиционеров находить. Опубліковано Denis Uvarov 5 листопад 2017 р.

«Понятая подставная, при которой машину осматривали, она в угрозыск зашла увидела нас растерялась но поздно», – сообщила Диана Ретинская через некоторое время после задержания в одном из комментариев.

Сказать пока больше нечего. Подбросили оружие и взрывчатку. Не пропускают к нам никого. Динар Идрисов ищет нам хорошего адвоката. Мне очень жаль Мишу и Валдиса. Опубліковано Дианою Ретинською 5 листопад 2017 р.

Позже стало известно, что 5 ноября 2017 года, у задержанных в Санкт-Петербурге активистов «Антивоенного комитета» Дианы Ретинской, Михаила Войтенко и Ильяса Миникаева были проведены обыски по их месту жительства. Так же стало известно по какой именно статье уголовного кодекса будет предъявлено обвинение задержанным.

Об это сообщили члены «Антивоенного комитета» на странице группы в Facebook. По свидетельствам активистов в квартирах задержанных ничего не нашли, но при этом изъяли всю имевшуюся технику. Были составлены протоколы обысков и изъятия вещей задержанных.

«Оказывается у Дианы вчера ночью был обыск. Вроде ничего не нашли. Завтра в районе 14 будет понятно, какие обвинения и будут ли они», – написано в сообщении.

«Не нашли, но забрали все устройства. Обыски были у всех. Адвокат показывал протокол», – можно прочитать в одном из комментариев к сообщению.

«С начала осени давление на меня стало усиливаться. Русская «оппозиция» открыто ненавидела меня все больше за мой «поганый» язык. Все чаще в моем окружении появлялись «помощники» (провокаторы, агенты), предлагающие действовать пожестче», – сообщала Диана Ретинская о своем конфликти с представителями российской оппозиции.

Уже после освобождения в адрес ее соратника Дениса Уварова прозвучали обвинения в непорядочности. Обвинения эти озвучил в своем комментарии российский политэмигрант Егор Алексеев, получивший статус беженца в Финляндии. Он тесно связан с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского.

«Антивоенный комитет» – это гнусь и провокаторы. У меня нет вопросов к Уварову. Я редко такое говорю о людях, но это подонок и негодяй. Я бы не хотел обсуждать деятельность этого юноши, создавать лишнюю рекламу. Самое лучшее – забвение провокатора и негодяя», – заявил Егор Алексеев, в своих комментария.

Последние новости по Ингрии.Михаила Войтенкова, Валдиса Миникаева и Диану Ретинскую только что освободили под подписку о невыезде. Опубліковано Егором Алексеевим 7 листопад 2017 р.

Диана Ретинская со своей стороны заступилась за своего соратника, отвечая Егору Алексееву на выдвинутые обвинения. По ее мнению – это результат недоразумения и недопонимания между двумя российскими оппозиционными деятелями.

«Он не провокатор, и тем более, не негодяй. Вы просто друг друга не поняли. Очень жаль. Денис супер классный! Честный, грамотный парень. Да и ты такой же…. Нужно мириться» , – ответила Диана Ретинская на обвинения в адрес Дениса Уварова.

Прокомментировать более подробно этот инцидент обе стороны конфликта отказались. Это свидетельствует о серьезных причинах возникшего между российскими оппозиционными деятелями взаимного непонимания и глубины конфликта.

«Гуляй Поле» напомним, что 5 ноября 2017 года в России планировалась, эмигрировавшим политиком, Вячеславом Мальцевым – «революция по расписанию». В результате среди откликнувшихся на призыв вдохновителя революции были проведенных задержании, более 400 оппозиционных политических и гражданских активистов оказались в полицейских участках. Большинство из них были отпущены сразу, после составления проколов об административных правонарушениях.

«Гуляй Поле»