Путин – торговец пустотой

Как президент России показал американцам, что впереди у федерации и ее начальника шесть лет бессмысленной скуки.

За пару дней до официального выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах Владимир Путин сообщил о выходе российской группировки из Сирии, пишет Леонид Швец на страницах «Фокус». Дескать, победили. Правда, уже пару раз такие заявления звучали, после чего бои продолжались, но кто будет ловить главнокомандующего за язык? Сказал выходить — значит, выходить. Чем удобна сирийская война: когда непонятны цели, в любой момент можно заявить об их достижении.

Читая отчеты российских военных, боевики ИГИЛ, наверное, с гордостью цокают языком: “За два года проведения операции российские Воздушно-космические силы совершили более 92 тыс. авиаударов. По состоянию на сентябрь 2017 года авиация РФ уничтожила более 53,7 тыс. боевиков, 8,3 тыс. командных пунктов, 17,2 тыс. опорных пунктов, 970 лагерей подготовки и 9,3 тыс. объектов инфраструктуры террористических организаций”. Вот, оказывается, какой мощью они обладали, пока за них не взялись путинские соколы.

Впрочем, о мастерстве роспропаганды хорошо говорит заявление министра обороны Сергея Шойгу об освобожденной в Сирии территории в 500 с лишним тысяч квадратных километров, притом что вся площадь Сирии 185 тыс. Припоминается и ролик на телефоне, который Владимир Путин демонстрировал большому другу Кремля, американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Запечатленная на нем мастерская работа якобы российских вертолетчиков, как оказалась, была записью боя американского вертолета “Апач”.

Уходя из Сирии, если вдруг в этот раз уход таки состоится, Россия все равно тут останется на военно-морской базе в Тартусе и военно-воздушной в Хмеймиме. А сейчас еще и идут активные переговоры о создании новой базы в Судане, на побережье Красного моря — у черта на куличках. Ладно, когда Соединенные Штаты дежурным полицейским патрулируют земной шар, они избыточны, мощь переливается далеко за собственные границы. Но откуда эта непонятная тяга страны, которая не может никак освоить и благоустроить собственные огромные территории, к затратным внешним операциям?

Так ведь именно что от внутренней пустоты. Болезненное стремление “показать этим американцам”, заменившее национальную идею, работает только вовне. В самом деле, чем можно удивить американца на родине Путина? Американцу, в общем, все равно, что там в России. А какое-нибудь неожиданное “бу!” из-за угла за российскими пределами может заставить “пиндоса” подскочить и выругаться. Заметил!

На свой очередной срок, последний, разрешенный Конституцией, Путин идет сильно “замеченным”. Агрессия в Украине не понравилась Западу, но российское вмешательство во внутренние политические дела, в местные избирательные кампании вывело из себя. Ну вот хорошо, заметили. А говорить-то о чем? Разве что: “Вы чего?” Разрыв, смысловой, цивилизационный, становится все больше и непреодолимее. К концу срока, в далеком 2024 году, он станет колоссальным.

Сейчас на Владимира Путина в порядке ритуальной подготовки к новому отрезку правления водрузят лавровый венок победителя над ИГИЛ, и его сторонникам где-то в Чебоксарах или на Алтае станет от этого на сердце тепло, а душу переполнит гордость. Ненадолго. А потом они, народ и царь, вернутся к привычной пустоте и скуке, которая и составляет с некоторых пор настоящее содержание их великой родины. Россия легко поддалась на эту лживую пустоту, на то, чтобы из нее выкачали смыслы. Со смыслами в ней жить невыносимо.

Леонид Швец, «Фокус»