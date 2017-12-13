Сорвать венчание. Призыв к бойкоту выборов в России

Предстоящие «выборы» – не простая формальность. Они – важный церемониал «венчания Путина» на очередной срок.

Путину надо провести этот солидно, красиво и уверенно, чтобы в очередной раз легитимировать свое фактически диктаторское правление, пишет на своей странице Facebook Игорь Эйдман. Оппозиция победить на псевдовыборах конечно не может, но способна в той или иной степени сорвать проведения церемониала, подорвав тем самым легитимность Путина в глазах мира и российского общества.

Сорвать венчаниеПредстоящие «выборы» – не простая формальность. Они – важный церемониал «венчания Путина» на очередной … Опубліковано Игорем Эйдманом 12 грудня 2017 р.

Выборы в Думу (это тоже церемония) в 2011 году не удалось провести солидно и прилично. Получился скандал с фальсификациями, начались массовые демонстрации, власти были близки к панике. Сейчас их задача не допустить ничего подобного.

Оппозиция сейчас находится в роли молодого любовника, возлюбленную которого родители хотят выдать помимо ее воли замуж за мерзкого старика. Необходимо сорвать обряд венчания. Здесь все средства хороши. Можно напоить священника, запустить крыс в церковь, украсть у старика его зубной протез.

Победить на выборах невозможно. Но можно устроить большой скандал, который сорвет планы властей по проведению этого церемониала и поставит под сомнение его легитимность. Вызвать его может только отчаянная и отвязная бойкотистская кампания.

Игорь Эйдман, Facebook