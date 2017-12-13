Шпионские страсти на берегах Туманного Альбиона

Советский Союз распался 26 лет назад, но бывшие советские шпионы продолжают работать, теперь уже на Россию — об этом предупредили эксперты членов британской Палаты общин. Как утверждают эксперты, именно российские спецслужбы причастны к ряду убийств украинских силовиков, военных и активистов.

Джим Эдвардс на страницах издание «Business Insider» рассказывает о том, к каким методам прибегает российская разведка. Даниила Непочатова сделал перевод стать для «Фокуса».

На днях сотрудник Института государственного управления Великобритании Виктор Мадейра предоставил Комитету по вопросам обороны Палаты общин отчет о том, что сейчас в США и в Соединенном Королевстве российских «спящих» агентов больше, чем во время холодной войны. Большая часть его доказательств говорит о том, что по численности шпионов и качеству их подготовки Россия значительно превосходит Британию.

Особый акцент в докладе Мадейра делает на деятельности Главного разведывательного управления России и его спецоперациях с участием «спящих» агентов. В Великобритании и США они живут обыденной жизнью ровно до тех пор, пока Москва не даст отмашку начать действовать.

«Эти «обычные люди» — натренированные российские офицеры, живущие за границей с фальшивыми биографиями, — говорит он. — Такая жизнь может продолжаться десятилетиями. В настоящее время у британской разведки остается все меньше ресурсов, в то время как граждане стран бывшего Варшавского договора могут без проблем путешествовать по странам НАТО и служить российской разведке».

По словам Мадейры, перед забросом агенту придумывают легенду, чтобы у окружающих складывалось впечатление, что этот человек живет в стране с рождения.

«Агентом разведки может оказаться какой-нибудь банкир или турагент. Поскольку такие люди не поддерживают никаких отслеживаемых связей с разведслужбами враждебной державы, их гораздо сложнее вычислить, следить за ними или противодействовать им. Именно поэтому они так ценны», — объясняет Мадейра.

Несмотря на окончание холодной войны в 1991 году, российские шпионские программы по внедрению «спящих» агентов действуют до сих пор. Их главная задача — внедряться в зарубежные правительства и другие структуры, независимо от того, какие отношения складываются между Россией и Западом в данный момент.

Разоблаченная

Самым известным разоблаченным «спящим» агентом, вероятно, стала Анна Чапман (урожденная Кущенко), которую арестовали и депортировали из США с девятью другими агентами в 2010 году обменяв их на осужденных: за госизмену ученого Игоря Сутягина и трех бывших офицеров российских спецслужб, которое были признаны «узниками совести». Арест Чапман многие СМИ, особенно российские, восприняли как недоразумение, так как никакой серьезной шпионской деятельностью она не занималась.

Business Insider напоминает, что до приезда в США агент вышла замуж за британца Алекса Чапмана и получила паспорт Соединенного Королевства. С 2001 она работала в компании NetJets, обслуживающей частные самолеты, потом — рядовым сотрудником банка Barclays в подразделении по работе с малым бизнесом. В США Анна Чапман переехала только в 2010 году, где была быстро разоблачена американскими спецслужбами.

Впоследствии история Чапман легла в основу сюжета телесериала «Американцы», в котором главную роль играет Кери Расселл. В нем рассказывается о супружеской паре — двух офицерах КГБ, которые живут в пригороде Вашингтона, округ Колумбия.

Сегодня о реальных масштабах программы «спящих» агентов известно немного, но арест Чапман в 2010 году подтвердил, что такая программа все еще действует. По оценкам экспертов, в середине 1980-х годов КГБ руководил 200 тайными агентами, а ГРУ — еще 150.

Мадейра уверен, что сегодня их значительно больше, так как российская разведка всегда планирует работу на десятилетия. По его словам, главная причина такого наплыва шпионов — в падении «железного занавеса». Чтобы прибыть в Европу, агентам больше не приходится преодолевать изнурительный путь через страны Азии и Ближнего Востока, множество раз меняя паспорта. Теперь они могут утром прилететь в Хитроу и бесследно исчезнуть уже к обеду.

Подготовка

Процесс обучения шпионажу в России может занять годы. Кураторством занимается Служба внешней разведки, в которой еще с советских времен осталось управление «С». Его основная задача — вербовать, обучать и контролировать деятельность нелегальных разведчиков.

Часто в качестве шпионов россияне отправляют за рубеж супружеские пары, у которых есть взрослые дети. Последние остаются в России в качестве полусвободных «заложников», гарантирующих беспрекословное исполнение приказов их родителями. Рассказ о том, как это происходит, был опубликован в 1984 году агентом ГРУ Виктором Суворовым, перешедшим на сторону Великобритании в 1978-м. Все начинается с того, что будущего агента селят на секретной даче КГБ недалеко от Москвы, обстановка которого соответствует типичному дому на Западе.

«Он носит одежду и обувь, ест продукты, даже курит сигареты и пользуется бритвенными принадлежностями, произведенными за границей, — пишет Суворов. — В каждой комнате секретной дачи установлены магнитофоны, работающие 24 часа в сутки. Они непрерывно транслируют новости из радиопрограмм страны, куда предстоит попасть агенту. С первых дней подготовки его снабжают большим количеством газет и журналов. Также человек просматривает иностранные фильмы и телевизионные передачи».

Инструкторы, которые в основном являются бывшими шпионами, вместе со своими учениками читали ту же периодику и смотрели те же телепередачи. После будущих агентов заваливали множеством вопросов, чтобы те разбирались во всех деталях жизни страны, куда им предстояло попасть. Они могли назвать часы работы магазинов, названия кафе, имена футболистов национальной сборной, рассказать о сплетнях и текущих делах в стране.

Опасные «обыватели»

Специфика программы «спящих» агентов заключается в том, что после активации они не стремятся внедриться в МИ-6 или в ЦРУ, чтобы передавать секретную информацию в Москву. Внешне агенты ведут обывательскую жизнь.

«Шпион должен оставаться незаметным для контрразведывательных служб, но при этом вербовать людей, агентов, которые обладают важной информацией либо могут получить к ней доступ», — говорит Виктор Мадейра. Ценными источниками подобного рода информации являются сотрудники правительств, крупных корпораций, СМИ.

После прибытия в страну назначения агент стремится как можно быстрее легализоваться и избавиться от фальшивого паспорта, изготовленного на настоящих бланках лучшими мастерами ГРУ. Для этого агент часто меняет место жительства и работу, чтобы его имя появилось в документах многих компаний, реальные сотрудники которых при необходимости смогут дать характеристику. После шпион обращается в полицию с заявлением о потере документов, ему выдают уже подлинные документы. Часто агенты крадут личность умершего ребенка. Мадейра рассказывает, что разведчики на кладбищах находят имена и фамилии людей, умерших еще в младенчестве, под ними они и развивают историю своей новой личности.

При необходимости такие агенты находят людей, способных на физическое устранение неугодных. По словам Мадейры, когда разгорелся конфликт на Донбассе, начались покушения на высокопоставленных офицеров контрразведки и политиков.

«Сейчас между Россией и Украиной идет военное противостояние, — говорит эксперт. — Нет сомнения, что к убийству украинцев, работающих в структурах госбезопасности, причастны российские агенты. Так было, например, с подрывом 31 марта 2017 года в центре Мариуполя полковника СБУ Александра Хараберюша. Такие убийства деморализуют общество».

Джим Эдвардс, «Business Insider»