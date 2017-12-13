В России снова заявили, что вопрос Крыма закрыт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что тема Крыма «не подлежит обсуждению».

Об этом он сказал в среду журналистам, сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на российские источники.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США хотят добиться полного восстановления территориальной целостности Украины.

«Что касается Крыма, то здесь добавить нечего. Эта тема ни коим образом не подлежит какому-либо обсуждению», – сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Тиллерсона.

В ноябре 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров убеждал мир, что с Крымом «тема закрыта».

В 2016 году президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме также заявлял, что вопрос с Крымом в составе России закрыт.

Президент Украины Петр Порошенко ответил Путину, что это заявление – его бред.

«Хотя он действительно закрыт. И в 1954-м и в 1991-м году. Крым есть, был и будет украинским и никакого другого разговора не будет«, – отметил глава государства.

«Украинская Правда»