Вернувшиеся с Донбасса наемники устроили «ЛДНР» в России

В России голодные наемники Путина, по привычке, устроили рэкет.

В городе российском городе Нижний Новгород появились объявления с угрозами от террористов «ДНР», которые требуют, чтобы местные жители помогли им выжить. В случае отказа они обещают нацарапать на машинах равнодушных россиян герб Украины. Об этом сообщается на странице Vitauskas в Twitter.

«Пока ты грел свой зад в тылу, мы воевали за Родину! Защищали таких, как ты – простых русских людей, которых убивают, насилуют и грабят. И что теперь? Мы вернулись, и государство нас кинуло! На деньги, на здоровье, на нормальную жизнь!» – пишут они.

Нижний Новгород: Подайте на пропитание бывшему "ихтамнету", или получите герб Украины бесплатно. Агрессивный маркетинг от "строителей новороссии" pic.twitter.com/1CEuHnoeNC — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) December 13, 2017

Жалуясь на искалеченные войной тело и душу, «ветераны Донбасса» требуют, чтобы все желающие перечисляли им по 1000, 2000 или 5000 рублей на Яндекс-кошелек.

«Пожертвуй на лекарства, протезы и просто на еду. А если тебе жалко, значит, мы знаем, кто ты – пособник фашистов и убийц. Поверь, поцарапать машину – это самое безобидное, что могут сделать отчаявшиеся и голодные наемники», – угрожают жителям Нижнего Новгорода «ДНРовцы».

По сообщению «Комсомольской правды», подобные объявления получили сразу несколько водителей в Ленинском районе Нижнего Новгорода утром 11 декабря.

«Нацарапаем герб Украины на капот. Бесплатно» – такое неслыханное по щедрости предложение получили утром в понедельник, 11 декабря, автомобилисты из Ленинского района. Сразу на нескольких машинах владельцы обнаружили записки с требованием перевести от 1000 до 5000 рублей якобы на лекарства и протезы для ветеранов Донбасса», – сообщает российское издание.

Также отмечается, что сервис Яндекс-кошелек уже уведомлен о случившемся и его представители заверили, что приняли необходимые меры.

Наглое объявление террористов вызвало ажиотаж в сети и собрало массу критичных и ироничных комментариев в адрес вымогателей. Иные пользователи не скрывают своего возмущения, некоторые из пользователей недоумеваю почему рэкетирами не занялись правоохранительные органы.

«Подайте на пропитание бывшему «ихтамнету», или получите герб Украины бесплатно. Агрессивный маркетинг от «строителей новороссии»,

«А каков стиль, слог каков! Про грамматику отчаившихся промолчу, пусть их пчелкам будет жалко», ”

А каков стиль, слог каков!! Про грамматику отчаившихся промолчу, пусть их пчелкам будет жалко.. — Чаклун Крейсервейтер (@ChaklunKreyser) December 13, 2017

«Могу пожертвовать мыло с веревкой!!!»,

Могу пожертвовать мыло с веревкой!!! — Александр Кулагин (@aleksandrkulag7) December 13, 2017

«Пошлю копеечку юродивому, с подписью «Сдохни сейчас, если там не сдох»,

Пошлю копеечку юродивому, с подписью сдохни сейчас если там не сдох — Arti Шмидт (@Shmidt_Arti) December 13, 2017

«Писец, вот же быдло», – пишут пользователи.

Писец, вот же быдло. — Dmitriy (@Dmitriygan) December 13, 2017

Некоторые сообщения пользователе весьма экспрессивны, с использованием дефективной лексики:

«Герои бля! Поцарапать машины чиновников стремно, пиз-ы могут дать. А херачить машины простого работяги этим защетнечгам страны сам бог велел»,

Герои бля! Поцарапать машины чиновников стремно, пиз-ы могут дать. А херачить машины простого работяги этим защетнечгам страны сам бог велел — tahro (@tahro1) December 13, 2017

«Могу пожертвовать говна. Мне не жалко. Все для “героев”.»

Могу пожертвовать говна. Мне не жалко. Все для "героев". — russhake (@9655123) December 13, 2017

Другие пользователи недоумевают, почему этими «донбасскими» рэкетирами не занимаются правоохранительные органы:

«Я один не понимаю почему эти наемники не сидят в тюрьме?».

Я один не понимаю почему эти наемники не сидят в тюрьме? — Adadar (@Adadar_) December 13, 2017

«Гуляй Поле»