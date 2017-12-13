США намерены добиваться полного восстановления территориальной целостности Украины

Санкции в отношении России будут действовать до восстановления территориальной целостности Украины, заявил Рекс Тиллерсон. При этом, почти половина россиян оценили свой ущерб от экономического кризиса 2014-2016 годов как «существенный» или «катастрофический».

Соединенные Штаты еще вернутся к вопросу Крыма, сейчас же приоритетный вопрос для них – прекращение насилия на востоке Украины, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник, 12 декабря, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, сообщает «Deutsche Welle».

«Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент Путин дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы хотим остановить насилие на востоке Украины. Посмотрим, можем ли мы это разрешить», – сказал глава американского Госдепартамента.

Он также напомнил, что основанием для введения санкций США в отношении России стало «российское вторжение» на Украину. Ограничительные меры будут действовать до восстановления территориальной целостности Украины, подчеркнул Тиллерсон.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что в подписанном президентом Дональдом Трампом бюджете запланирована помощь Украине. В России это обстоятельство посчитали свидетельством признания российской военной мощи.

В самой России 47% россиян оценили свой ущерб от экономического кризиса 2014-2016 годов как «существенный» или «катастрофический». Об этом говорится в докладе Социологического центра РАН «Российское общество в 2017-м: социальное самочувствие, тревоги, надежды на будущее», информирует «Деловая Столица».

40% россиян оценили нанесенный им кризисом ущерб как «существенный, но не катастрофический». 39% назвали ущерб «умеренным», что стало максимумом с осени 2015 года. Еще 7% назвали ущерб «катастрофическим». Отказались себя считать пострадавшими от кризиса 14% населения РФ.

По итогам 2017 года доля жителей России, оценивающих свое материальное положение на «хорошо», снизилась до 28%, в 2016 году таких было на 7% больше. Среди молодых россиян к данной категории себя отнесли 39%. Назвали экономически «плохим» 2017 год 8% россиян, ранее таких было 5%.

Половина респондентов призналась, что кризис привел к ухудшению уровня жизни в целом, 40% были вынуждены отказаться от отпусков, а треть опрошенных заявила о падении доступности медицины. 37% опрошенных отметили ухудшение положения дел с зарплатой, еще 26% рассказали об ухудшении «общей рабочей ситуации».

Опрошенные признались, что чаще всего экономят на расходах на покупку одежды и обуви (об этом заявили 47% респондентов), на отдыхе и туризме (44%) и на покупке дорогостоящих товаров длительного пользования (39%). 35% рассказали об экономии на продуктах питания, 31% старается экономить на досуге.

Санкции Запада в отношении России были введены в 2014 году после аннексии Крыма и вооруженной агрессии РФ на Донбассе.

«Гуляй Поле»