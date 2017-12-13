«Русский мир» опасен не только для сознания, но для здоровья…

В ОРДЛО разразилась настоящая эпидемия герпеса, чесотки и лишая, болезни поражают в основном в интимных местах. Поражения таких масштабов Донбасс никогда не знал!

«Русский мир», похоже, все же зараза. Он не только заражает мозг, меняет психику, стирает мораль, он еще и чесоточный, вирусный, мерзкий, об этом пишет Олена Степова на страницах портала «Наша Рада».

Группы перевозчиков-решал, которые ввозят по заказу из Украины в ОРДЛО товары, забиты заказами на «Ацикловир». Странно, решила я и начала расследование. Обзвонив знакомых, врачей и просто жителей ОРДЛО, промониторив даже те группы, где люди лечатся исключительно «бабка пошептала» и «дайте телефон-адрес хорошей ведьмы, гадалки» я нашла причину спроса на данный медпрепарат. ОРДЛО накрыло эпидемией герпеса, который странным образом проявляется не на лице около губ, а немножко ниже. В смысле гениталий и ануса.

Поэтому и такой спрос на препарат, ведь он лечит заболевания, вызванные вирусом простого герпеса. Это герпес, возникающий на лице, прежде всего, около губ, и на слизистых оболочках, в том числе, на слизистых оболочках глаз, а также в районе ануса и гениталий.

К заболеваниям, вызываемым вирусом Varicella zoster, относятся ветряная оспа (а она так же бьет рекорды в ОРДЛО уже второй год) и опоясывающий лишай (так же вырос уровень заболевших), — пишет Олена Степова для Другой взгляд.

Герпес – одно из самых распространенных инфекционных заболеваний. Его основные симптомы – высыпания в области губ, лица и глаз. Иногда высыпания появляются и в области гениталий. Как правило, высыпания сильно зудят, и вызывают болезненные ощущения.

Как показывает статистика, более 90% населения Земли инфицировано вирусом простого герпеса. Однако проявления герпеса наблюдается далеко не у всех. С чем это связано? Дело в том, что иммунитет у здоровых людей обычно сдерживает распространение вируса. Однако в некоторых случаях иммунитет может быть ослаблен, и тогда мы встречаемся с проявлениями герпеса.

От чего может снижаться противогерпесный иммунитет:

инфекционные заболевания (ОРЗ, грипп)

а) переохлаждение,

б) стресс,

в) пожилой возраст (изменения гормонального фона),

г) СПИД.

Но, почему-то в ОРДЛО не привычный герпес в уголках рта, а именно генитальный, не пойму. Снижение иммунитета? Возможно! Питание и экология там сейчас такие же снаряды, как и пуля. Продукты из РФ, с содержанием пальмового масла и неизвестно чего. В Ровеньках на днях конфеты с червями люди купили. А о том, что гуманитарка просрочена, знают все жители ОРДЛО, но едят, так как бесплатно. Экология? Даже писать нет смысла. Жители ОРДЛО никогда в экологии не видели проблем, ни смертей, ни болезней: мой дед так жил. Ах, да, это же касается и алкоголя. «Мой дед всю жизнь пил» – это тоже нормальное оправдание обывателя.

Переохлаждение? Ну, это скорее всего у «опочленцев»-ихтамнетов. Фронт. Еще там, где нет отопления и воды. В тылу ОРДЛО есть и такие районы.

Однако, особый спрос на медпрепарат, это все же районы дислокации террористических формирований. Спрос на «Ацикловир» достиг и Свердловска, хотя военные террористическо-ихтамнетовские части здесь не стоят в жилых секторах. Но там шахтеры, бани. В банях часто моются и военные. Это повелось еще с 2014 года. Когда шахты использовались, как укрытия для русских армий. Там и ремонтные мастерские, и столовка, и баня. Удобно!

2016 год плавно перетек в 2017 вместе с эпидемией педикулеза и ветрянки (ветряная оспа). Сказалась нехватка воды!

СПИД, ВИЧ, сифилис, гонорея, вспыхнули в ОРДЛО уже к концу 2014 года и с невиданной до этого времени силой. Да, до войны, это были единичные случаи. Гастарбайтеры и сезонные отпускники, как всегда портили картинку благополучия. Но таких масштабов поражения Донбасс никогда не знал, даже в лихие 90-е.

Ну, это я списываю на любвеобильность местных женщин, спешащих поймать себе мужика для решения гормональных проблем. Да, чего греха таить, секс на войне, это тоже движущая сила. Донбасс с его шахтерами, как бы это мягче сказать, ну, не совсем либидовосполняемый район. Поэтому либидозависимые женщины искали бурят, осетин или просто «русских молодцев», которые остались в их девичьих грезах с русских сказок, о богатырях. Поэтому сифилис даже у тех, кому за 50, с начала войны, здесь не редкость.

В ОРДЛО даже созданы специальные батальоны «Подруга опочленца». Как-то так!

И при этом, что важно и удивительно, во многих городах ОРДЛО, например, в Свердловске, были закрыты профильные диспансеры, то есть кожно-венерологические клиники, стоящие, как правило, отдельно от городских больниц. Теперь в Свердловске те, у кого чихает внизу, стоят в одной очереди с теми, у кого чихает вверху.

Так же были закрыты и профильные тубдиспансеры. Поэтому ни выявления, ни лечения туберкулеза здесь нет.

Да, и Свердловск, хоть и приграничье, так сказать, транзитный для военных район, и, тем не менее, он вошел в лидирующие-деградирующие города по уровню сифилито-гонорейной массы. Педикулез здесь фиксируется, но не в таком количестве, как, например, в Красном Луче или Антраците.

Сейчас вот добавилась вирусная пневмония. Но, это сезонное заболевание, хотя, опять же, сначала оно охватило всю Россию, а потом пришло на Донбасс. Как пишут медики – дети поступают в больницы пачками.

И снова, снова о стратегии оккупанта. И специальные инфекционные больницы в ОРДЛО закрыты. Инфекционные отделения в Свердловске ОРЛО, перенесено в горбольницу. Инфекционка, с лабораторией, с корпусами и палатами, закрыта – нет средств.

То есть, с начала войны (к концу 2014-2015 годов) в ОРДЛО были закрыты десятки профильных диспансеров: инфекционные, кожно-венерологические и туберкулезные. Почему? Из Донбасса готовится бомба массового эпидемиологического поражения? Или у оккупанта и оккупационных администраций стоит задача снижения количественного состава населения?

Туберкулез! И до войны этот регион был лидером по заболеванию по Украине. Шахты. Высокая концентрация исправительных учреждений. Полная безграмотность населения. Полный медицинский нигилизм. «Мой дед болел туберкулезом, все мои соседи болеют, ну и что» — это нормальная реакция на пояснения опасности. Люди жили рядом с людьми с открытой формой туберкулеза, и не били тревоги. Например, на соседней с моей улице Профсоюзной города Свердловска на 2014 год жили 9 больных туберкулезом, 4 с открытой формой.

В Свердловском суде даже смеялись над молодой судьей, которая на слушанья специфических подозреваемых – осужденных с пометкой в деле «туберкулез», приходила в маске.

О генитальном лишае или генитальном герпесе до этого времени в ОРДЛО слыхом не слыхивали. И вот накрыло. Среди детей, слава Богу, пока случаев не слышно, не видно. А вот взрослые: Свердловск, Ровеньки, Антрацит, Красный Луч, Луганск, Горловка, Дебальцево, Донецк…Спрос на препараты (то есть анализ заболевших) и описания течения болезни ужасают! А если еще и денег нет купить. Вообще беда. Чесотка. Боли.

Пишут, помогает только вот этот препарат и только украинский. Я не медик, но вот там, в зоне, медики связывают это не только с качеством медпрепаратов, но и с тем, что все вот противовирусные, они же вирусами потом осознаются, и так сказать, опробуются. И, возможно, если вирус занесен из РФ вместе с ихтамнетами, то и лечился он там, их препаратами, поэтому мог спокойно мутировать до уровня не восприятия «маде ин раша».

Я не специалист, я просто препарирую войну, вижу все ее трещинки. Специалисты же пока молчат. И это угнетает еще больше.

Ситуация, если о ней заговорят специалисты, а пока Минздравоохранения Украины еще ни разу не высказался, ни по ситуации с туберкулезом, ни с ВИЧ, СПИД и другими эпидемиями в ОРДЛО, ни по ситуации на фронте, серой зоне, ни по ситуации в реинтеграционный период, ни даже по ситуации с массовым расселением нас, беженцев из санитарно-опасной зоны по стране, – вот с этой чесоточно-герпесной лихорадкой в ОРДЛО может быть прояснена и окажется, что не все так страшно. Но!

Но до сих пор медицинский фронт без защиты. Как и КПВВ, как и Украина в целом. Нет ни обследований, ни анализов, ни программ для охвата беженцев, ни программ для реинтеграционного периода. Нет даже программы для экстренного реагирования в случае, если там эпидемия, и наши граждане захотят массово покинуть ОРДЛО. А биологическое оружие и Россия… В общем, и эту войну мы особо не ждали. И об отсутствии морали у русских мы уже знаем много. Но… То есть мы говорим, там туберкулез, СПИД, ВИЧ, сифилис, гепатит, гонорея, все кивают, мол, кошмар, а действий направленных на защиту страны нет. А это тоже фронт! И это, то, чем болеют и эпидемируют в ОРДЛО, это наша страна. И едут из ОРДЛО люди и едут в ОРДЛО люди. И на КПВВ тысячные очереди, везущие не только проблемы или вещи, а и болезни и вирусы.

Или вот, например, завтра освобождают ОРДЛО. Заходят наши войска. Все начинает работать, а там… В общем, вы поняли. Мы же даже за миротворцев должны ответственность нести. Предупрежден — вооружен, не так ли?

Я, например, считаю, что каждый беженец должен в обязательном и бесплатном порядке проходить обследование на вот это все. Извините, мы не врачи, и часто выезжаем в посттравмате и панике. Болит, ну не убили же.

У беженцев, как правило, так же занижен уровень медицинской безопасности. Для нас сейчас высшая степень опасности — триколор и «стреляют».

Я так же уверена, что в законе про реинтеграцию и в пакет реинтеграционных программ должно быть внесено полное и обязательное медицинское обследование жителей ОРДЛО после деоккупации. Мы должны остановить эпидемии, которые принесла война. Болезни-они тоже пули. Здесь речь идет о национальной безопасности страны, в первую очередь!

И после входа миротворцев или наших войск, все без исключения жители оккупированных районов, вне зависимости от возраста, должны проходить обследование на СПИД, ВИЧ, туберкулез, гепатит, герпес, сифилис, гонорею, педикулез, чесотку и другие опасные болезни.

Прививок, кстати, там тоже нет. Или есть, но они неизвестного российского происхождения, и мамы ОРДЛО давно бьют тревогу по поводу нереальных и опасных реакций у детей на российские прививки.

Пока мы не поймем смысл слов «национальная безопасность страны», мы не выиграем войну. И медицинский фронт, и здоровье нации, граждан, народа, должно на войне быть на уровне осознание-красная линия-опасность! Минимизация рисков так же важна. Мы же не хотим после войны стать СПИДО-туберкулезной нацией.

А русский мир, похоже, все же зараза. Он не только заражает мозг, меняет психику, стирает мораль, он еще и чесоточный, вирусный, мерзкий.

В общем, вы там думайте, а волонтерам еще одна задача, проверить наличие в аптечках наших бойцов специфических препаратов, донести информацию об опасности, провести ликбез о том же туберкулезе и том же герпесе. Страна-это мы! Просто помним об этом, и все будет хорошо!

Олена Степова, «Наша Рада»