Россию должны лишить права проведения ЧМ-2018

Российский финансист Слава Рабинович не представляет, как Россия проведет чемпионат мира.

Проведение чемпионата мира-2018 по футболу в стране, где государственные чиновники являются преступниками, – это абсолютно ненормальная ситуация. Сложно представить, что Россия примет ЧМ, учитывая, что олимпийскую сборную России отстранили от Олимпиады-2018. Такое мнение высказал «Апострофу» российский блогер и финансист Слава Рабинович.

Я с самого начала агрессии России против Украины в 2014 году публично много раз говорил, что не представляю, каким образом РФ может принимать у себя чемпионат мира по футболу в 2018 году после всего того, что случилось – после Крыма, Донбасса, сбитого Boeing MH17 и так далее.

Мне до сих пор тяжело представить, что этот чемпионат мира состоится в России. Тем более, после того, что произошло с отстранением олимпийской сборной России от Олимпиады в Южной Корее, и после того, что стало известно о бывшем министре спорта Виталии Мутко, который был не уволен с позором и не привлечен к уголовной ответственности, а, наоборот, был повышен в должности и стал вице-премьером российского правительства. Я еще хочу напомнить, что Виталий Мутко является президентом Российского футбольного союза (РФС).

И как президент РФС он, конечно же, олицетворяет собой и представляет из себя чиновника, который одновременно является государственным и должностным преступником. Из этих фактов читатели могут сами сделать вывод по поводу того, что может произойти с чемпионатом мира по футболу в контексте страны его проведения.

Я лично как болельщик был бы расстроен, что чемпионат мира не будет проведен в России, если действительно так произойдет. Но при этом я был бы согласен с решениями ФИФА о переносе чемпионата в Англию или США.

«Гуляй Поле» напоминает и о том, что недавно состоялась жеребьевка групповой стадии чемпионата мира по футболу, который в следующем году состоится на России. Событие уже стало предметом сетевого троллинга и породило ряд сетевых мемов: «Марадона-тамада», «кокаиновый приход», «жеребьевка на допинге» и «дерби за права людей». В тоже время Виталий Мутко пообещал подготовить объекты XXI Чемпионата мира по футболу в назначенный срок, несмотря на серьезные проблемы в строительстве стадиона в Самаре, которое не укладывается в отведенные сроки работ.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что ранее сообщалось о проблемах с которыми сталкиваются города принимающие игры XXI Чемпионата мира по футболу. В частности в Самаре не достроен стадион, что привело к отставке прежнего губернатора области Николая Меркушкина. Ряд городов принимающих игры чемпионата столкнулись с угрозой выселения студентов вузов из общежитий и заселение на их место росгвардейцев, призванных охранять мероприятия чемпионата.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что Международный Олимпийский комитет также отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан. Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. извинился перед МОК за нарушения Россией антидопинговых правил. В тоже время Россию лишили права голоса в Международном союзе биатлонистов.

«Гуляй Поле» так же сообщало, что в связи с анти–допинговым скандалом российский комментатор Дмитрий Губерниев позволил себе хамство в адрес президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака. Речь у Дмитрия Губерниев в его хамской выпадке идет о признаниях экс-глава Московской анти–допинговым лаборатории Григорием Родченковым о попытке подлога допинг-пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко.

Слава РабиновичЮ, «Апостроф»