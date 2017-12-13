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Новости

После Нового года половина Омска останется без газа

«FlashSiberia»
13 декабря 2017

После Новогодних праздников «Газпром» отключит газ половине Омска.

«Газпром межрегионгаз Омск» уведомил первые шесть крупных потребителей о полном прекращении подачи газа с 10 января 2018 года, сообщает информационное агентство «FlashSiberia».

Как отмечается, контрагенты не исполняют обязательств по оплате за топлива.

Как уточняется, подача газа будет ограничена для компаний, занимающихся передачей тепловой энергии: МП Омска «Тепловая компания» (долг – 266,6 млн рублей), ООО Холдинговая компания «СТМ-Омск» (34,4 млн рублей), ООО «Котельная «Первый кирпичный» (23,8 млн рублей), ООО «Теплогенерирующий комплекс» (103,7 млн рублей).

Кроме этого, подача газа прекратится в ПО «Полет» (выпускает ракеты, филиал Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева, 104,2 млн рублей) и ОАО «Омский комбинат строительных конструкций” (29,1 млн рублей).

«По действующему законодательству потребители-дебиторы обязаны своевременно перейти на резервные виды топлива (мазут, уголь) до погашения задолженности за потреблённый природный газ», – сообщает «Газпром межрегионгаз Омск».

«Гуляй Поле» напоминает, что не смотря на сокращение капитализации российского монополиста, тем не менее его руководство по прежнему имеет высокие доходы. В частности глава компании Алексей Миллер за одну минуту зарабатывает 51 доллар 65 центов, даже когда спит.

«FlashSiberia»

Tags: газ, Газпром, Миллер, Омск, Россия

© Гуляй Поле

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