МВД России считает, что большинство звонков о минировании поступило из Сирии

Большинство анонимных звонков об угрозах взрыва поступали в российские города из Сирии.

Об этом сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов, передает «Левый Берег».

«Основная часть звонков приходила с мест концентрации террористов в Сирии», – рассказал он.

По его словам, звонки также поступали с территории Турции, Украины, США, Канады, Казахстана и Узбекистана. Зубов добавил, что, судя по интенсивности звонков, это можно назвать кибернападением на Россию.

Замглавы МВД отметил, что в 2017 году было возбуждено более 2,5 тыс. уголовных дел по фактам анонимных звонков об угрозах взрыва.

В России 10 сентября начались массовые эвакуации из-за звонков о минировании в торговых центрах, образовательных учреждениях, вокзалах и городских администрациях. Впоследствии все они оказывались ложными.

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что ложные звонки о минировании осуществляли из-за рубежа четыре российских гражданина. По его словам, у них есть пособники в России. Бортников отметил, что определить их местоположение сложно, потому что они использовали IР-технологию.

При этом ранее в российских силовых структурах заявляли, что более 90% звонков о ложном минировании поступали из Украины.

«Левый Берег»