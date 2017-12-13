В Украине заявляют о необходимости уточнения списков обмена заложников на боевиков ОРДЛО

Ирина Геращенко заявила о необходимости оперативно провести верификацию списков обмена задержанных боевиков на заложников удерживаемыми в ОРДЛО. Некоторые лица из списков предоставленных лидерами боевиков ОРДЛО не желают возвращаться на оккупированные территории.

Некоторые люди из списков ОРДЛО категорически не желают возвращаться на временно оккупированные территории. В связи с этим необходимо экстренно провести верификацию списков обмена заложников удерживаемых в ОРДЛО на задержанных украинской стороной боевиков. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«Некоторые из лиц, включенные в списки ОРДЛО, категорически отказываются перемещаться на временно оккупированные территории. И о своем нежелании они заявили только сейчас, а не в мае, когда проводилась верификация. Поэтому оперативно нужно решить вопрос дополнительной верификации», – сообщила она.

Ранок розпочався о 7 ( по Вашингтонському часу) – скайп конференцією з мінською гуманітарною групою, де обговорювали те… Опубліковано Iryna Gerashchenko 12 грудня 2017 р.

Ранее руководители боевиков Захарченко и Плотницкий после разговора с Путиным распорядились готовиться к обмену с Киевом своих боевиков на удерживаемых в ОРДЛО заложников. После «военного переворот» в «ЛНР» и «отставки» Игоря Плотницкого, новый глава боевиков Леонид Пасечник заверил, произошедшее никак не повлияет на процесс обмена заложников на боевиков.

«Безусловно, на процессе обмена военнопленными отставка Игоря Венедиктовича никак не отразится… Процесс идет. Руководство «МВД», «народной милиции» проверило всех наших лиц, которые задержаны, находятся на нашей территории и подлежат обмену. В понедельник мне будет предоставлен список, мною утвержден», – заявил Пасечник.

«Гуляй Поле»