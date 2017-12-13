В РФ финансовую помощь Украине считают признанием своей военной мощи

В РФ в “антироссийской направленности” оборонного бюджета США увидели признание своей мощи. Сенатор Виктор Бондарев считает финансовую помощь Украине признанием военной силы России.

Россия учтет “антироссийскую направленность” подписанного президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета. Об это заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, передает «Фокус» со ссылкой на российские источники.

“Мы не можем не обращать внимания на такое, игнорировать подобные выпады”, — сказал Бондарев.

По его мнению, “антироссийская” направленность военного бюджета США — своеобразное признание мощи России.

“Штаты неустанно твердят, какие они великие, а мы – отсталые… На самом деле американцы чувствуют нашу силу”, — заметил сенатор.

Бондарев отметил, что выделение американцами средств на разработку ракеты средней дальности и ассигнования на “сдерживание России в Европе” и военную помощь Украине — это “по сути, признание нашей военной силы и международного авторитета”.

Вместе с тем он подчеркнул, что российский бюджет в разделе “Оборона” не содержит “зеркальных” статей.

“Мы укрепляем свою обороноспособность не конъюнктурно, а планомерно и постоянно”, — сказал сенатор.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2018 год, которым предусмотрено выделение Украине 350 млн долларов для сдерживания российской агрессии.

«Фокус»