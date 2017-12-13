В США утвердили выделение средств на военную помощь Украине

Деньги могут быть направлены на реабилитацию в американских госпиталях раненых украинских военных, обучение и подготовку украинских врачей, усиление воздушных и военно-морских сил Украины. Бюджет санкционирует предоставление летального оружия украинским военным.

Президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете на 2018 год, который разрешает выделение 350 млн долларов для предоставления помощи Украине, информирует «Левый Берег».

Посольство Украины в Вашингтоне отмечает, что закон санкционирует предоставление летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны США.

Президент США Дональд Трамп підписав Оборонний бюджет на 2018 рік, що передбачає 350 млн. дол. на безпекову допомогу Укр… Опубліковано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США 12 грудня 2017 р.

В частности, деньги могут быть направлены на реабилитацию в американских госпиталях раненых украинских военных, обучение и подготовку украинских врачей, усиление воздушных и военно-морских сил Украины.

Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны.

В целом оборонный бюджет США составит 692 млрд долларов. Бюджет на 2017 год составлял 619 миллиардов.

Он прошел Палату представителей 14 ноября, а Сенат – 17 ноября.

«Левый Берег»