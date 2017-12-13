Письма из оккупированного Донбасса: Миротворцы

За что боролись, на то и напоролись?

Говорят, узнать и понять все оттенки вкуса нового блюда можно, только хорошенько его распробовав. Как, впрочем, и калорийность супчика оценить, лишь сполна «поварившись» в кастрюле с кипятком. Это мы к тому, что понять войну может только тот, кто побывал в ее котлах, как в том суповом кипяточке.

Поэтому когда на всех каналах российских и ОРДЛОвских т.н. СМИ в один голос (просто-таки, взахлеб) кричат, что русских солдат-де на оккупированных территориях нет, и это шахтеры с трактористами заварили «донецкую» кашу, те «донецкие», кто в 2014 хлебнул войны полной ложкой, становятся в ступор. Они же своими глазами видели как по трассе Ростов – Донецк вереницей ехала военная техника, как в бывших АТП или общагах размещались воинские части, и звучала «гэкающая» и «окающая» речь. Поэтому от сопоставления услышанного и реальности им становится непонятно и стыдно. Приходит понимание, что как-то все не очень честно. Но, поезд ушел… и «маемо те, що маемо».

Конечно, путинский блиц-крик «Новороссия» в 2014 потерпел фиаско. Не только из-за отпора Украины, ни и из-за пассивности и апатии местных. За «русский мир» рвать на себе тельняшки никто особо не стал. Разве что «паханы» велели, да за денежку… А тут еще санкции за санкциями…

Поэтому агрессору нужно было надевать овечью шкуру и начинать внушать, что Донбасс – это ж Украина. «И мы, белые и пушистые, вот «Минск» предлагаем, конфликт мирным путем разрулить. Давайте наших и белорусских миротворцев там поставим на линии разграничения. Братья друг дружку мол, тогда убивать перестанут…»

Попутно заметим, что Россия активно использует своих “миротворцев” для установления контроля над территориями, представляющими для нее стратегический интерес. Например, в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Таджикистане. Однако во всех этих случаях российские “голубые каски” не имели мандата ООН, а действовали в рамках миротворческих миссий СНГ либо на основании международных договоров, заключавшихся между конфликтующими сторонами. Использовать эту схему на Донбассе Москве пока не удается.

Именно поэтому это предложение в мировом сообществе оценили не сразу, а только в нынешнем, 2017-м. И, в итоге, те, кто считал себя «защитником русского мира», самым хитрым и умным, получили по принципу: «за что боролись, на то и напоролись» Но, обо всем по-порядку.

Не все так сталось, как бажалось.

В начале сентября, обращаясь к депутатам Верховной Рады с ежегодным посланием, Петр Порошенко заявил: «Размещение на всей оккупированной территории Донбасса “голубых касок” ООН стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования и мощным фактором деэскалации”. Замглавы Администрации президента Украины Константин Елесеев в конце ноября уточнил: “Это согласованный с украинской, немецкой и французской сторонами документ, который содержит ориентиры по поводу концепции размещения международной миротворческой миссии на оккупированной части Донбасса».

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сказал: «Присутствие миротворческой миссии ООН на востоке Украины будет актуально до проведения местных выборов, после которых ответственность за безопасность в регионе перейдет украинскому правительству, Мое мнение заключается в том, что важно обеспечить безопасность в зоне конфликта и создать условия для проведения местных выборов.

Возможно, несколько месяцев уйдет на прояснение списков избирателей, на подготовку избирательного процесса, создания соответствующих администраций, обеспечение проведения кампании, появления кандидатов, избирательных служб и проведения этих выборов. Итак, будет период развертывания, период управления обеспечением выборов и их безопасности, а затем – период перехода под контроль Украины”.

Но, самое страшное для пророссийской стороны: «…Американская концепция заключается в создании “настоящих миротворческих сил ООН”. А это означает свободный доступ миротворцев ко всем временно оккупированным территориям на востоке Украины, в том числе к оккупированному пророссийскими боевиками участку украино-российской границы. А также в отсутствие в составе миссии граждан РФ.

Кроме того, миротворцы должны обладать широким спектром функций и иметь большие полномочия в вопросе обеспечения безопасности в зоне военного конфликта».

И тут пошло-поехало. Да, Кремль заявлял о готовности принять введение миротворческой миссии на Донбассе. Но совершенно не в том виде, как это предложило мировое сообщество.

Россия не против, только если: во-первых, речь идет не о миротворцах, а о персонале, который обеспечивает безопасность миссии ОБСЕ. Во-вторых, миссия должна находиться исключительно на линии разграничения. В-третьих, решение о вводе миссии возможно только с согласия представителей самопровозглашенных республик.

И ох, и ах и о-хо-хо!

Это что ж такое получается? Вот она, выпестованная и выстроенная, почти родная «лдэнээрия» с марионеточным правительством, собственными паспортами (правда только внутреннего пользования), миллионами уже вложенных средств на реконструкцию, восстановление, гумконвои, вооружение и т.д., уплывет из-под носа как блюдце со сметаной перед глазами кота Василия?

Это ж беспредел! А бойцы-герои-сепары с грудью в непонятных орденах, в чинах генералов, полковников и т.п. и т.д.? А новые чиновники-назначенцы (какие там выборы и зачем?) с автоматами наперевес, что уже откушали и отведали сладкой чиновничьей жизни за бюджетный счет и почувствовали себя новыми барами? А новоявленные бизнесмены на отжатых машинах и в отжатых офисах и торговых точках? Что, погуляли, пожировали, покуражились и все?

Не-а! Ни за что! Вот как реагирует на введение миротворческих сил так называемый глава т.н. «ДНР» Александр Захарченко: «Давайте представим, что такое 20 000 человек. Это практически две дивизии. Это армия, которая должна зайти на территорию «ДНР» и «ЛНР» и заниматься обеспечением охраны представителей ОБСЕ – это очень хорошая «охрана», и я думаю, что она дорого стоит.

Для чего нужна эта армия Киеву, так это для подавления, разоружения и захвата. Украинская власть не смогла создать свою армию или удержать ту, которая была в стране. Поэтому им нужны миротворцы. Когда такие разговоры ведутся, это показывает только неуважение к самой Украине, как к государству и то, что в любой момент эти миротворцы могут захватить власть в Киеве, а не в Донбассе».

При этом на российский проект введения миротворческой миссии в Донбасс в т.н. республиках согласны и готовы встречать русские «голубые каски» хоть завтра. О чем вещают пропагандистские и карманные местные т.н. СМИ. Неприемлемым здесь считают и то, что иностранные солдаты будут размещены не вдоль линии разграничения (под Донецком), а вдоль российско-украинской границы. Если так случится, как доказать отсутствие «русского следа и руки» во всей это донбасской заварухе? Тут словоблудие не поможет, а это уже не шуточки.

Поэтому, научившись примитивной манипуляции гласностью, на оккупированной территории начали добровольно-принудительно проводить массовые акции типа «Миротворцам – нет!», «ОБСЕ – вон!», «Донбасс – это Россия» и тому подобное. На мероприятия, как всегда сгоняют по разнарядке представителей предприятий по 10-20-100 человек, в зависимости от размера штата сотрудников. Это уже обычное дело, как в старые совковые времена.

Вот и нашла коса на камень. С одной стороны возмущаются, что мирные жители на линии разграничения страдают от постоянных обстрелов и живут в сложных условиях, жалеют их и пекутся, но с другой – когда речь идет о собственной шкуре, кармане и благополучии – гнут свою линию и на страдающий русский народ Донбасса им глубоко фиолетово с высокой колокольни. Своя рубашка ближе к телу, как говорится. Ведь если согласиться с тем, что предлагает сегодня мировое сообщество, то очень скоро т.н. республики и иже с ними станут попросту фейком, пшиком, рассеявшимся туманом. А ведь еще вчера их марионеточным лидерам казалось, что все всерьез и надолго…

Алекс Ветрович, специально для «Гуляй Поля»