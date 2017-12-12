В России фильм про войну в Украине получил награду кинофестиваля

Фильм про войну в Украине «Полет пули» на фестиваля «Артдокфест» выиграл «Лавровую ветвь».

Режиссер фильма «Полет пули» Беата Бубенец получила премию «Лавровая ветвь» в номинации лучший арт-фильм. Об этом сообщила обозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова с церемонии вручения.

По словам обозревателя, впервые за всю историю премии перед тем, как объявить победителя в данной номинации, конверт был вскрыт. Предполагалось, что награду вручат учительнице режиссера, однако в итоге Бубенец лично вышла на сцену.

Вопрос о личном присутствии режиссера был поднят после того, как организатор фестиваля документального кино «Артдокфест» Виталий Манский рассказал об угрозах из-за фильма Беаты Бубенец «Полет пули».

Фильм «Полет пули» про войну в Украине вызвал у некоторых возмущение. 9 декабря активисты SERB пришли на показ фильма и пообещали его режиссеру «серьезные проблемы». При этом один из мужчин назвал Бубенец «дурой» и потребовал «закрыть рот».

На следующий день активисты SERB сорвали показ, разлив в зале жидкость с резким запахом. В ОВД на них составили протоколы за неповиновение требованиям полицейских, после чего отпустили.

«Новая Газета»