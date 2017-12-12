Что стоит за блокировкой сайта «Открытой России»

Итог заигрываний организации Ходорковского с «кремлёвскими башнями».

Сайт «Открытой России» внесен в реестр сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России, об этом пишет Telegram-канал «Политота». Дополнительно Роскомнадзор заблокировал сайт просветительского проекта «Открытый Университет», сайт «Ходорковский.ру», а также сайты «Команда Открытой России» и «Вместо Путина» – все эти проекты принадлежать Михаилу Ходорковскому.

Эти обвинения абсолютно абсурдные и антиконституционные, а блокировки интернет-ресурсов ограничивают гражданские свободы жителей РФ.

В целом не хотелось бы злорадствовать, но такой итог заигрываний с «кремлёвскими башнями», в виде попыток проводить пресловутые круглые столы по теме передачи власти с Кудриным, Борисом Титовым и представителями ОНФ, вполне закономерен. Другими словами – выходит, что все эти наборы в организацию бывших пропутинских чиновников, выходцев из «Единой России», политтехнологов «Справедливой России», экс-сотрудников кремлёвских пропагандистских СМИ «Москва 24» и «Russia Today», ватные манёвры вокруг Кристины Потупчик и её нашистских и АПэшных друзей были (внезапно!) напрасны, не помогли сынку его ляхи. А ведь как старательно шкварились почём зря со всей это «полупокерной» риторикой, заигрыванием с «крымнашизмом», подмигиванием Собчак и Путину, публичной критикой Навального «за вождизм» и целым набором гибридных «либеральных ватников» и пьяных леваков-хипстеров в качестве фронтменов и медиа специалистов, а главным блюдом всё равно получили всё тот же кирзовый сапог репрессий от «родного режима» и полный провал всех этих распиаренных проектов «новых медиа»!

Очередной урок для прогрессивный общественности (хотя вряд ли и он пойдёт впрок), с этой системой невозможно «играть по правилам», «договариваться», «возводить мосты», отказываться «ради конструктива» и «теории малых дел» от критики Путина или требований о проведении люстрации и декоммунизации. Если «дадите слабину», прогнётесь под их дискурс и уступите, заключив сделку с совестью, то вас используют, а потом выбросят и побьют – это аксиома. Так было с Координационным советом оппозиции, так было с Прохоровым, с «Правым делом», с ПАРНАС-ом, с «Яблоком», теперь так будет с «Открытой Россией» и в итоге с участниками политического проекта Собчак. Нельзя быть немножко оппозицией, немножко оппозиция всегда в итоге получает «и войну, и позор».

Очень жаль рядовых активистов «Открытой России», которые попадут в наших снежных российских краях в переплёт, им явно далеко до политических штабов сытого Цюриха, Парижа и Лондона…

«Гуляй Поле» напоминает, что 5 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге недалеко от церкви Святой Анны были задержаны антивоенные активисты Диана Ретинская, Михаил Войтенко и Ильяс Миникаев. При осмотре автомобиля Михаила Войтенко, припаркованного недалеко от церкви, в присутствии понятых были обнаружены оружие и взрывчатые вещества. Задержанные сразу заявили о том, что оружие и взрывчатка были подброшены в их автомобиль. Среди обнаруженного арсенала был револьвер, предположительно системы «Наган», несколько ручных гранат и бутылки с «коктейлем Молотова»

Полиция тут же задержала всех троих антивоенных активистов, приехавших на место сбора инициированной Вячеславом Мальцевым «революции по расписанию». В качестве обоснования своих действий полицейские ссылались на наличие у них ориентировки на трех человек, готовящих в Санкт-Петербурге теракт: двух мужчин и одной женщины.

В настоящее время лидер «Антивоенного комитета» Диана Ретинская находится под следствием. Несмотря на это Диана Ретинская и ее соратники намерены продолжить свою борьбу за прекращение российской агрессии против Украины, российского вмешательства в гражданскую войну в Сирии и добиваться отказа России от тотальной милитаризации.

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