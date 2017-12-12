ООН призывает Украину не ущемлять языки национальных меньшинств

В ООН прокомментировали украинский закон об образовании. Усиление позиций украинского языка не должно осуществляться за счет языков национальных меньшинств.

В Организации Объединенных Наций призывают официальный Киев укреплять позиции украинского языка без ущерба для языков национальных меньшинств. Об этом говорится в докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека, передает «Фокус».

В докладе отмечается, что Верховная Рада Украины приняла закон “Об образовании”, который определяет украинский язык как основной язык обучения в среднем и высшем образовании.

“Управление верховного комиссара ООН по правам человека предостерегает, что усиление позиций украинского языка не должно осуществляться за счет языков национальных меньшинств, и призывает правительство обеспечить соблюдение прав национальных меньшинств без дискриминации в отношении разных групп меньшинств”, – говорится в документе.

«Гуляй Поле» напоминает, что Венецианская комиссия, в целом, одобрила украинский закон «Об образовании». Однако, при этом сделала ряд заявила насчет русского языка в законе об образовании. В частности, по мнению комиссии, “менее благоприятное отношение” к русскому языку в Украине вызывает вопрос о возможной дискриминации. Украина заверила, что выполнит все рекомендации Венецианской комиссии, при разработке закона «Об общем среднем образовании».

«Фокус»