Прокуратура АРК обратилась в Международный уголовный суд по фактам нарушений в Крыму

Прокуратура Автономной Республики Крым передала в Международный уголовный суд три информационных сообщения по фактам нарушений в Крыму. Два из них касаются нарушения прав собственности на территории аннексированного полуострова, еще одно – принудительного перемещения украинцев с аннексированной Россией территории.

Об этом на брифинге в Киеве, 12 декабря, рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщает корреспондент «Крым.Реалии».

По информации Луценко, более четырех тысяч украинских предприятий незаконно были переданы российскому правительству Крыма, общая сумма ущерба составила более чем триллион гривен. На данный момент украинская прокуратура проводит действия для признания крымского имущества арестованным.

Что касается принудительного перемещения лиц, по информации прокуратуры, собрано более тысячи кейсов.

«Это преступление (принудительное перемещение граждан – КР) несет за собой изменение демографической ситуации всего полуострова Крым, изменение состава его населения пользу Российской Федерации, вытеснение и, возможно, полное искоренение проукраинского населения, также всего украинского, что есть в Крыму», – сказал прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

Украинская прокуратура указывает, что на названные нарушения распространяется юрисдикция Международного уголовного суда.

В конце ноября в прокуратуре АРК рассказали о намерении инициировать международный судебный процесс из-за незаконной российской аннексии Крыма по примеру Нюрнбергского процесса.

В начале 2017 года перед работниками прокуратуры была поставлена задача «сформировать доказательную базу для рассмотрения фактов, связанных с военными преступлениями, а именно преступлениями против человечности, геноцида, совершаемых оккупантами на территории полуострова Крым в Международном уголовном суде».

Канцелярия прокурора Международного уголовного суда в Гааге 5 декабря опубликовала ежегодный отчет о результатах предварительного расследования событий в Украине в 2014 году, в котором указала на признаки военных преступлений России во время аннексии Крыма.

«Крым.Реалии»