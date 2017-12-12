«Михомайдан» и российская реконструкция «октябрьского переворота»

В Кремле очень любят исторические аналогии и шаблоны, особенно почитая и внедряя наработки еще немецкой разведки, которые в свое время прекрасно сработали, как против царской, так и большевистской России.

Как и предполагалось многими экспертами, новый политический сезон в Украине, а именно его осенне-зимний период 2017-2018 годов будет очень и очень насыщенным даже если брать всего лишь во внимание один фактор – российский.

На фоне различных внешнеполитических провалов и залетов Кремля, сохранения антироссийских санкций и их же усиления со стороны США, которые дополнительно усугубляют и так не простую социально-экономическую ситуацию в России в преддверии президентских выборов в марте 2018 года, Кремль очень хочет нарисовать альтернативную реальность, в том числе соответствующую негативную картинку в Украине, для дальнейшего апеллирования ней, как к российскому избирателю – «смотрите до чего приводят всякие революции и перевороты», так и Западу – «смотрите кого вы поддерживаете и ради кого вводите санкции».

Поэтому, чтобы, как говорится, сыграть на контрасте, Москва активизирует «гибридные методы» ведения агрессии в Украине. Для дестабилизации ситуации будут использоваться все пороки украинского общества и институтов власти, все имеющиеся противоречия. Все силы российских спецслужб будут брошены на расшатывание ситуации внутри страны и ухудшение отношений Украины с западными партнерами и соседями.

Российская пропаганда играет на настроениях, проблемах и ожиданиях украинского общества, а также на прецедентах, которые под заказ этой же пропагандисткой машины Кремля создают российские спецслужбы на территории Украины.

При этом, военный фактор в локальном контексте в так называемой «гибридной войне» против Украины остается на повестке дня, но это уже больше вспомогательный инструмент на уровне с экономическим и информационно-психологическим воздействием, который в подходящий момент должен в своем проявлении деморализовать украинскую армию и общество, создать пораженческие настроения, а также стать той самой «искрой» для разрушительного «пожара» — «управляемого хаоса» внутри страны и «большевистского переворота».

В Кремле очень любят исторические аналогии и шаблоны, особенно почитая и внедряя наработки еще немецкой разведки, которые в свое время прекрасно сработали, как против царской, так и большевистской России.

В истории России была одна –всем известная спецоперация, когда в 1917 году Генеральный штаб Германии переправил в опломбированном вагоне Ульянова-Ленина в Россию. Эта заброска разрушила Россию и перевернула весь Мир.

Поэтому нет ничего странного, что именно к 100-летию «Октябрьского переворота» российские спецслужбы планировали попытку «исторической реконструкции событий 1917 года» в Украине с новым поколением «революционеров».

Напомним, вечером 7 ноября – в 100-летнюю годовщину «октябрьского переворота 1917 года» (очень символично), возле Верховной Рады Михаил Саакашвили собрал очередной митинг, к которому он призвал еще 29 октября на площади Конституции. Экс-губернатор Одесской области озвучил дальнейший план пикета под зданием парламента и анонсировал марш на Михайловской площади.

Затем, 12 ноября в центре Киева прошел «Марш возмущенных» сторонников партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили за принятие законов об импичменте Президента Украины и об антикоррупционном суде. На митинг пришли более тысячи человек.

Выступая перед собравшимися, Михаил Саакашвили в очередной раз сообщил требования к власти. «Да, мы намерены делать переворот, но переворот не в государстве, а в сознании украинцев. Даем власти время до 3 декабря. Если не примут Закон об импичменте, собираем людей и объявим «народный импичмент»», — заявил он.

Но и марш 3 декабря опять не дал импульс массовости нового «революционного движения» и не взорвал ситуацию не смотря на все накруты информационного поля. «Революционерам», наверное, не хватало «выстрела Авроры», который, можно так считать, произошел потом – во время обыска и дальнейшего ареста Саакашвили, после чего 10 декабря в центре Киева прошла крупнейшая акция протеста после Майдана.

Напомним, 5 декабря пресс-служба СБУ объявила, что Саакашвили предъявили подозрение по ч.1 ст.256 – «содействие участникам преступных группировок», а Генпрокуратура объяснила, что задержание связано с подозрением в финансировании Саакашвили и его команды со стороны беглого олигарха времен Януковича Сергея Курченко.

При этом, экспертная среда быстро уточнила, что Курченко действовал не в интересах «Семьи Януковича», а в интересах ФСБ РФ, именно которая сейчас определяет в какую сторону бежать беглому «младоолигарху».

Исторические параллели

В тоже время, чтобы понять всю соль московской «задумки» с реконструкцией, нужно просто вместо Петрограда – 1917 года подразумевать Киев – 2017 года, а вместо немецкой разведки – российские спецслужбы. И тогда намного проще будет себе представить нынешние ожидания в Москве от происходящих событий в Киеве и провести параллели с теми временами.

В истории не происходит ничего абсолютного нового. За тысячи лет, которые существует развитая цивилизация, случилось столько всего, что новые события часто повторяют старые, меняются только место действия и некоторые нюансы. Для того, чтобы понять, что может произойти в будущем, важно знать прошлое.

1917 год был неспокойным. Жители Петрограда, как тогда назывался Санкт-Петербург, ждали вторжения немцев, которые уже захватили Ригу, или восстания, к которому призывал Ленин, он как раз вернулся в Россию и требовал немедленно закончить войну, которая к тому моменту длилась уже 3 года. Старая царская власть свергнута, новая власть Временного правительства дала свободу, от которой народ в эйфории — при императоре свободы не было.

Это было время недовольства властью – лучшее время для популистов и радикалов. В таких условиях большевики стали самой популярной партией в столице Российской республики. В Петрограде при поддержке большевиков начинаются беспорядки, гибнут люди. На фоне новых военных успехов немцев и деморализации фронта большевики берут власть в Петрограде, а позже и в других частях России. Начался «Октябрьский переворот».

«Октябрьский переворот» можно назвать самым успешным обманом, криминальным заговором и спецоперацией в истории. Большевики пришли к власти с антивоенными лозунгами и обещаниями отдать власть советам, землю крестьянам, а фабрики рабочим. А сделали так, что советы состояли только из коммунистов, землю у крестьян отобрали, а рабочие на фабриках не могли заработать на достойную жизнь. Рабочие и крестьяне, которые пошли за большевиками, получили совершенно не то, за что боролись.

В 1917 году жители России отвернулись от либералов – Временного правительства и доверились популистам – большевикам. Большевики умело использовали усталость от войны и провалы власти, чтобы убедить людей, что власть необходимо свергнуть.

И россияне, которые полгода назад получили свободу после падения царской власти, сами отдали себя в руки тиранам. А заодно и соседние страны, которые оказались не готовы противостоять и российско-советской армии, и большевикам в своих странах, которых щедро подкармливала Советская Россия.

Урок октябрьского переворота в том, что угодить в ловушку популизма очень просто, зато потом придется разгребать последствия еще 70 лет.

«Октябрьский переворот» показывает, что даже в самой безвыходной ситуации нельзя отключать голову. О политиках нужно судить не по их обещаниям, а по делам. А чтобы снова не стать жертвой лживых обещаний, нужно помнить, что у сложных проблем нет легких решений – типа земли крестьянам или фабрики рабочим.

Дни сегодняшние

В России есть весьма влиятельные политические группировки «ястребов», которые по тем или иным причинам, даже несмотря на уже существующие и будущие убийственные санкции для российской экономики со стороны Запада, исповедуют в противовес «мягкой силе» именно радикальные методы получения контроля над Украиной и заинтересованы в усилении конфликтов внутри Украины вплоть до разжигания гражданской войны, что в дальнейшем должно полностью закрыть движение Киева в западном направлении – ЕС и НАТО, а также облегчить возвращения российского контроля.

По замыслу «российских ястребов», на фоне определенных проблем украинской власти, разрекламированные «герои», которые, вроде как инрают на антипутинской, прозападной (проамериканской) и антикоррупционной риторике, должны стать политическими лидерами национального масштаба, играя на ожиданиях и потребностях общества. Естественно, что в роли заброшенных искусственных «героев» следует использовать только незаурядных, талантливых людей, которые смогут использовать созданный для них рекламный потенциал влияния на публику и стать политическими лидерами.

Они должны консолидировать и активизировать, хотя бы временно, радикалов и получить поддержку большинства населения, а также обострять политическую и социальную обстановку, что должно вылиться в процессы в рамках концепции «управляемого хаоса».

При этом, российские спецслужбы будут способствовать этим процессам пропагандой, деньгами и агентами влияния.

Поэтому хочется еще раз сказать, что, слушая лозунги Саакашвили возникает нехорошая параллель с лозунгами большевиков «земля – крестьянам», «фабрики – рабочим». Люди, как рвались к власти 100 лет назад, манипулируя обществом, так и рвутся сейчас.

Сегодня слышим тоже самое, если уничтожить всех коррупционеров и олигархов, то будем жить счастливо. Но люди, которые стоят рядом с Саакашвили, как и он сам, не пренебрегают тем, чтобы брать деньги у олигархов, и это не только в контексте Курченко. А массы, которые поддерживают таких лидеров, не считают зазорным то, что в борьбе с олигархами можно воспользоваться олигархическими деньгами.

Что касается Курченко, то в день, когда суд определял меру пресечения для Саакашвили, ряд украинских СМИ растиражировали достаточно эмоциональное заявление Сергея Курченко. Причем раскрутку заявления начала входящая в принадлежащий Курченко UMH «КП в Украине», а подхватили другие пророссийские СМИ.

В своем заявлении Курченко назвал обвинения генпрокурора Юрия Луценко в финансировании протестных акций Саакашвили «безответственными», а про Саакашвили заявил, что, дескать, не знает того и знать не желает.

Если же абстрагироваться от оскорблений и хамства в исполнении Курченко, то содержание его заявления вызывает некоторое недоумение. Саакашвили, как известно, для путинской России однозначный враг, которого Путин якобы обещал «подвесить за яйца». Таким же однозначным врагом сегодня считается и Порошенко. И, исходя из этого, Курченко, как человек принятый и обласканный Кремлем, должен был бы пройтись по персоне Михеила Николозовича столь же неистово, как и по Порошенко.

Однако беглый олигарх ограничился, пусть и несколько пренебрежительным, но почти нейтральным «знать не знаю». Таким образом, из заявления Курченко вполне четко следует, что «плохие парни» в этом противостоянии – это Порошенко и Луценко, а Саакашвили просто их невинная жертва. И получается удивительная вещь: Курченко (читай Москва) явно на стороне Саакашвили (своего заклятого врага).

Впрочем, то, что Кремль сегодня первый выгодополучатель от разжигания «Михомайдана» и прямо заинтересован оказывать поддержку Саакашвили, более чем очевидно и без всяких заявлений Курченко. Тем не менее такая вот почти откровенная поддержка выглядит несколько топорно и вполне может иметь противоположный эффект. По сути, Курченко лишь добавил доказательств в сторону сомневавшихся.

Подводя итог, можно сказать, что на данный момент нынешняя и дальнейшая стратегия Кремля полностью понятна, но она может быть очень циничной и в отношении самого Саакашвили, который сознательно или несознательно в этой игре (хотя, если честно говоря, не понимать он не может). Почему очень циничной, а потому что для получения нужного эффекта русские не остановятся ни перед чем…

А части общества, которое по тем или иным причинам поддерживает Саакашвили, придётся еще пройти очень болезненный процесс «отрицания», что приведет к определенному разочарованию новым «лидером-революционером» в дальнейшем, по аналогии с Надеждой Савченко.

Наталья Соколова, специально для «Гуляй Поля»