Несколько фактов из взаимоотношений России и Украины в истории.

Ну и чтобы лучше понималось упоротым – «за что вы нас так не любите», пишет на своей странице в Facebook Александр Тверской. Ведь уничижительное, имперское отношение к Украине было всегда и задолго до большевиков. Давайте уже жить не по лжи и смотреть правде в глаза.

Про "братские народы". Вот несколько фактов из взаимоотношений России и Украины в истории. Ну и чтобы лучше понималось у… Опубліковано Александром Тверским 11 грудня 2017 р.

Был такой министр внутренних дел в царской России – Петр Валуев. В 1876 году он сказал: «Никакого украинского языка не было, нет и быть не может». Валуев был автором знаменитого Валуевского циркуляра, принятого в 1863 году, в котором говорилось о полном приостановлении печатания на украинском языке литературы религиозной, учебной и предназначенной для начального чтения. Даже украинские народные песни запрещалось записывать на украинском языке. Впрочем, не обольщайтесь друзья, в то время в России вообще не говорили «украинский язык», повсеместно использовался термин «малоросское наречие». Циркуляр Валуева получил полное одобрение царских особ, а сам Валуев любил высказываться о «братьях» больше других: «Большинство малороссов сами весьма основательно доказывают, что никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может, и что наречие их, употребляемое простонародьем, есть тот же русский язык, испорченный влиянием на него Польши…»

А теперь переместимся, например, в 1926 год. Украинский писатель Олекса Слисаренко пишет письмо Горькому с просьбой издать роман «Мать» на украинском языке в Украине. Вот что отвечает ему «старший братец», сидя на острове Капри: «Уважаемый Алексей Александрович (хотя, отчество Слисаренко было Андреевич ), я категорически против сокращения повести «Мать», мне кажется, что и перевод этой повести на украинское наречие тоже не нужен. Меня очень удивляет тот факт, что люди, ставя перед собой одну и ту же цель, не только утверждают различие наречий – стремятся сделать наречие «языком» – но еще и угнетают тех великороссов, которые очутились меньшинством в области данного наречия».

Ответ Горького вызвал большой резонанс. Поэт и писатель Микола Хвылевой даже назвал Горького русским шовинистом. К слову, в 1933 году Хвылевой застрелился, загнанный и затравленный большевиками. А холодной осенью 1937 года в урочище Сандармох пулей в затылок был казнен Олекса Слисаренко.

Это просто два небольших штриха к истинной картине взаимоотношений двух стран, очищенной от пропаганды и постоянного вранья имперских сатрапов. Такое отношение России (во всех ее монстроподобных формах: Царская, СССР, РФ) к Украине уходит корнями в глубину времён и было без преувеличения всегда. И всё это сопровождалось не просто унижениями, презрительно-снисходительными взглядами сверху вниз и законами, уничтожающими украинскую культуру, но и реками крови: Красный террор, Голодомор, репрессии, оккупации…

Сегодня на дворе 2017 год. С экранов российского ТВ мы неустанно слышим о том, что Украина – фейковая страна, украинского языка нет, украинского народа не существует. И опять репрессии, оккупации: кровь, кровь, кровь…

Империя пытается пожрать Украину веками вплоть до наших дней. Но не по зубам ей украинский народ. Ну, и кто тут великий? Огромные вы, а великая – Украина.

Александр Тверской