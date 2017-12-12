В США не поверили в вывод российских войск из Сирии

Пентагон напомнил что Путин уже делал подобные заявления ранее.

В Министерстве обороны США скептически отнеслись к заявлениям президента России Владимира Путина о выводе российских войск из Сирии, сообщает «Радио Свобода».

Пресс-секретарь Пентагона, полковник армии США Роб Мэннинг сказал, что заявления России часто «не соответствуют» фактическому сокращению войск.

В Минобороны США напомнили, что Путин ранее уже делал подобные заявления. В марте 2016 года он приказал начать «вывод основной части военного контингента» из Сирии, но признаков вывода не было.

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Сирию 11 декабря приказал российским военным начать вывод «значительной части» сил.

Путин, который встретился на базе с президентом Сирии Башаром Асадом, сказал, что российские и сирийские войска «разгромили крупнейшую вооруженную международную террористическую группу». Никаких конкретных сроков о выводе российских войск из Сирии Путин не назвал.

Первый публичный визит Путина в Сирию во время войны произошел через пять дней после того, как он заявил о своем выдвижении в президенты.

Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.

«Радио Свобода»