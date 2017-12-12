Как в Крыму отреагировали на заявление Путина о участии в выборах

Жители оккупированного и аннексированного Россией полуострова в большинстве восприняли новость, как должное…

На этой неделе президент России Владимир Путин озвучил то, в чем мало кто сомневался, пишет Зарема Сеитаблаева, на страницах «Крым.Реалии». Он идет на президентские выборы, что означает – он остается еще на один президентский срок.

И тут же по крымским провластным СМИ прокатилась восторженная волна.Сергей Аксенов в очередной раз пожелал, чтобы Путин руководил Россией пожизненно. Не остался в стороне и Владимир Константинов, заявивший об особом отношении крымчан к Путину. В общем-то, их можно понять. Нынешний президент России позволяет им комфортно хозяйничать в Крыму, ни в чем не ограничивая аппетиты «команды победителей».

А что же простые крымчане? Они в своем большинстве восприняли новость, как должное. Как говорится, «бояре плохие, царь добрый». Вот эта вера в доброго царя при плохих боярах крепко генетически сидит в душах людей, особенно на периферии.

Не удивительно, что не могут крымчане, если только они не крымские татары, похвалиться чувством взаимовыручки, взаимной солидарности. Например, председатель аппарата некой «антитеррористической комиссии Белогорского района» Николай Антоненко выразил уверенность, что люди в Крыму не станут выходить на пикеты в защиту преследуемых силовиками этнических русских.

«Не так давно на территории Крыма, в частности, в Белогорском районе, прошли одиночные пикеты в поддержку ранее задержанных лиц, причастных к экстремистской деятельности. Хочу обратить отдельное внимание на заблуждение со стороны пикетчиков в отношении данной ситуации. Проводя акции и операции антитеррористической направленности, никто не обвиняет мусульман в терроризме. А если в числе задержанных и оказались представители крымских татар, то это не значит, что задержание виновных надо рассматривать как угнетение по национальному признаку. Например, были бы задержанные русские, то я уверен, никто не стал бы это пикетировать», – сказал в газете «Сельская новь» от 6 декабря Антоненко.

Но все ли так безмятежно для властей с «русским духом»? Как показывает история – совсем нет. Зачастую власти в России заигрываются и забываются, загоняя народ в угол нищеты и страха. Но это все работает до определенной черты, за этой чертой терпение даже очень терпеливого русского народа лопается, и тогда происходит то, что уже было не раз, даже у холопов «закипает возмущенный разум» – и народ выходит на улицы…

Что же ждать крымчанам, ставшим зависимыми от России, при сохраняющемся правящем режиме? Исходя из сложившихся тенденций, санкции в отношении Крыма будут продолжаться, а, возможно, и усиливаться. Падение уровня жизни, наблюдающееся по всей России, еще больнее будет бить по крымчанам, особенно ориентированным на курортный сезон. Будет усиливаться борьба с инакомыслием, если сейчас еще есть какие-то независимые смелые общественники и блогеры, то скоро и их может не остаться в Крыму. Список этот можно продолжать еще, но, по-моему, и так все уже понятно. Не понятно одно, надолго ли хватит в этот исторический период терпения россиян… Ну и крымчан.

Зарема Сеитаблаева, «Крым.Реалии»