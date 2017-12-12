Министр внутренних дел Украины дал показания в суде по делу госизмене Януковича

Аваков утверждает, что ездил в Крым к Януковичу «посоветоваться и пригласить вернуться в Киев»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждает, что в конце февраля 2014 года ездил в Автономную Республику Крым, где предположительно находился экс-президент Украины Виктор Янукович, чтобы с ним «посоветоваться и пригласить вернуться в Киев». Об этом 11 декабря он рассказал во время допроса в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича в Оболонском районном суде Киева, сообщают «Крым.Реалии».

«К Виктору Федоровичу я ехал посоветоваться и пригласить его вернуться в Киев. Для того, чтобы решить этот вопрос. Пусть с потерей для него какого-то юридического статуса, но для того, чтобы выиграла страна. К сожалению, Виктор Федорович узнав, что я прилетел военным самолетом, а у меня был самолет внутренних войск, сделал все, чтобы избежать встречи со мной», – рассказал Аваков.

По его словам, Янукович «изменил свои планы и поехал прямо на военную базу России».

Глава МВД Украины рассказал, что узнал о том, что Янукович уехал из Донецка на территорию АРК от «оперативных работников». Об этом он доложил тогдашнему спикеру Верховной Рады и исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову.

«Тогда я понял, что нужно играть на опережение и если говорят, что он поехал в Крым, то надо попробовать встретить его в Крыму. Президент он или не президент в конце концов», – добавил Аваков.

Оболонский районный суд Киева в конце июня перешел к заочному рассмотрению дела по обвинению в государственной измене Януковича.

Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности, относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году.

В деле, которое рассматривает суд, следствие инкриминирует Януковичу три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия).

Экс-президент Украины, который сбежал в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, все обвинения отрицает.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

«Крым.Реалии»