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Новости

В России закрыли доступ к оппозиционному сайту

«Крым.Реалии»
12 декабря 2017

Роскомнадзор заблокировал сайт движения «Открытая Россия».

Общественная организация «Открытая Россия», основанная бывшим руководителем российской нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским сообщила, что сайт движения заблокировали, передает «Крым.Реалии». Как говорится в сообщении организации в Twitter, с понедельника страница не открывается через большинство провайдеров.

Сообщается, что причиной блокировки сайта движения является якобы информация, которая «содержит призывы к массовым беспорядкам, осуществления экстремистской деятельности, либо распространение информационных материалов иностранной и международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России».

В ноябре Госдума России приняла закон, который позволяет Роскомнадзору по требованию Генпрокуратуры немедленно блокировать материалы, изданные и распространенные иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России. «Открытая Россия» такой организацией не является, говорится в публикации на сайте движения, доступном в других странах.

«Гуляй Поле» напоминает, что недавно состоялся «Форум Открытой России» в Вильнюсе, который окрестили «абсолютно бесполезным мероприятием». В частности, на нем выступил заместитель директора крымскотатарского телеканала «ATR» Айдер Муждабаев, в своем выступлении он отметил, что «снимать имперское проклятие русские либералы должны начать с себя».

«Крым.Реалии»

Tags: имперскость, либералы, оппозиция, оппозиция в России, Россия

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