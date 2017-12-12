В России закрыли доступ к оппозиционному сайту

Роскомнадзор заблокировал сайт движения «Открытая Россия».

Общественная организация «Открытая Россия», основанная бывшим руководителем российской нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским сообщила, что сайт движения заблокировали, передает «Крым.Реалии». Как говорится в сообщении организации в Twitter, с понедельника страница не открывается через большинство провайдеров.

Сообщается, что причиной блокировки сайта движения является якобы информация, которая «содержит призывы к массовым беспорядкам, осуществления экстремистской деятельности, либо распространение информационных материалов иностранной и международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России».

В ноябре Госдума России приняла закон, который позволяет Роскомнадзору по требованию Генпрокуратуры немедленно блокировать материалы, изданные и распространенные иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России. «Открытая Россия» такой организацией не является, говорится в публикации на сайте движения, доступном в других странах.

«Гуляй Поле» напоминает, что недавно состоялся «Форум Открытой России» в Вильнюсе, который окрестили «абсолютно бесполезным мероприятием». В частности, на нем выступил заместитель директора крымскотатарского телеканала «ATR» Айдер Муждабаев, в своем выступлении он отметил, что «снимать имперское проклятие русские либералы должны начать с себя».

«Крым.Реалии»