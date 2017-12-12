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Новости

Жители Иркутской области жалуются на голод

«Фокус»
12 декабря 2017

Жители Катангского района Иркутской области Российской федерации пожаловались начальнику управления МВД по региону Андрею Калищуку на долгое отсутствие в населенных пунктах продуктов первой необходимости. 

Они попросили проверить, как власти района использовали средства, выделенные на доставку продуктов. Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на копию письма жителей в российских источниках.

В письме говорится, что в районных магазинах нет мясных и рыбных консервов, муки, сахара, соли, круп, макарон, растительного и сливочного масла, фруктов и овощей, а также молочных изделий.

“Уже больше месяца мы вынуждены заказывать продукты из Иркутска и Киренска и провозить их в багаже пассажиров, летящих к нам авиатранспортом. В первую очередь страдают дети, которые лишены полноценного питания”, — подчеркивают жители.

Предприниматели завозят продукты партиями на самолете, “люди занимают очередь в магазины, стоят на морозе по несколько часов, даже случаются драки”. Со ссылкой на местных жителей издание пишет, что в районе есть коммерсанты, которые пользуются субсидией из бюджета Иркутской области на возмещение части транспортных расходов на завоз продовольствия.

Как утверждается в письме, контролировать завоз продуктов должна районная администрация, которая сообщила жителям, что “все продукты питания первой необходимости были завезены в полном объеме, а их нехватка вызвана возросшим спросом населения ввиду искусственно вызванного ажиотажа”.

“А в результате всего этого и случился самый настоящий голод в нашем селе”, — говорится в письме.

Замглавы администрации Катангского района Михаил Кузаков сообщил , что дефицит продуктов питания в районе связан с коротким периодом навигации региона в теплое время года. Он объяснил, что из-за маловодья на реке Лене, по которой доставляются продукты, навигационный период был коротким. По его словам, ситуация с доставкой продуктов нормализуется через два-три дня.

Напомним, что «Гуляй Поле» уже сообщало от проблемах возникающих в российских регионах. Например, экономически кризис ощущается жителями столицы России и бедственное положение складывается в Московской области. В тоже время поступила информация о том, что в Дагестане возникла острая нехватка финансов необходимых для выплаты зарплат «наиболее важным категориям населения» до Нового года.

Ранее подобная ситуация сложилась в другом российском регионе – Карелии. Регион официально попросил помощи у премьер-министра Медведева и Министерства финансов РФ. В бедственное положение оказались и жители Калмыкии.

Отдельной строкой следует выделить оккупированный и аннексированный Крым, где тоже ухудшается социально-экономическая ситуация.

«Фокус»

 

Tags: голод, кризис, Россия, Экономика

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