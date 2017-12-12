Деятельность НАБУ угрожает национальной безопасности Украины

НАБУ угрожает национальной безопасности Украины и делам против России. Деятельность антикоррупционного ведомства мешает юридической войне со страной-агрессором, в том числе, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ)

Об этом сказал министр юстиции Украины Павел Петренко в официальном заявлении в эфире телеканала ICTV, передает «Деловая Столица».

Он заявил, что в течение четырех лет Украина ведет “большую юридическую войну” со страной-агрессором. Министр упомянул пять крупных юридических дел, в которых описывается “хронология войны”, которая должна “лечь в основу уголовного трибунала против высшего руководства РФ”.

Петренко отметил, что эти дела от имени Украины представляет “украинский агент, правительственный уполномоченный” и на материалы этих дел юрисдикцией ЕСПЧ наложен гриф конфиденциальности.

“ЕСПЧ, согласно их регламенту, наложил гриф “конфиденциально” или “секретно” на доказательства и материалы, которые есть в материалах межгосударственных дел. Это показания сотен свидетелей, это фото и видео материалы пленных военнослужащих. Украина взяла на себя ответственность за неразглашение”, – сказал он.

Глава Минюста предоставил распоряжение судьи Соломенского райсуда Киева Александра Бобровника, который вынес решение об обыске офиса правительственного уполномоченного представителями НАБУ и выемке оригиналов документов до 15 декабря.

В это же самое время, до 19 декабря, сказал он, ведомство намеревалось подать материалы иска против Роснефти и ее аффилированных структур в Украине на 70 млн гривен из-за убытков, вызванных незаконным захватом имущества.

“Фактически таким решением ставятся под угрозу наши дела против России”, – заявил он. “Этот же суд легализировал обыски в офисе уполномоченного, где действует режим конфиденциальности, установленный юрисдикцией Европейского суда по этим материалам”, – сказал он, подчеркнув, что это “носит характер угрозы национальной безопасности”.

Также Петренко заявил, что необходимо прекратить межведомственные конфликты, а причастные к этой ситуации “по преступной небрежности или по умыслу” должны понести ответственность.

«Деловая Столица» так же отмечает, что первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая рассказала, что 8 декабря в 7:15 утра без постановления суда в здание Министерства юстиции ворвались сотрудники НАБУ.

Также Бернацкая заявила, что детективы НАБУ забрали в Минюсте бумаги из мусорных корзин и, возможно, снимали установленные ими ранее средства прослушивания.

В НАБУ объяснили, что обыск в кабинете одного из чиновников ведомства провели из-за оперативной информации о риске уничтожения документов, которые должны быть предоставлены в рамках расследования Бюро уголовного производства.

Позднее спикер ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что Генеральная прокуратура Украины внесла данные в ЕРДР и начала производство в связи с обысками в Минюсте.

«Гуляй Поле» напоминает, что вопрос функционирования украинского антикоррупционного ведомства был предметом разбирательства в Верховной Раде. Партнеры Украины из Европы и США высказывают озабоченность по вопросу реальной борьбы с коррупцией в стране.

«Деловая Столица»