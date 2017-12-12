Украина согласна с выводами Венецианской комиссии по закону об образовании

Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по реализации закона об образовании.

Об этом сказал глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает «Европейская Правда».

По его словам, Венецианская комиссия констатировала, что украинский закон, будучи рамочным, оставляет достаточное пространство для полноценного изучения учениками из национальных меньшинств родного языка.

Конкретные же положение и детали должны быть закреплены в отдельном Плане реализации закона «Об образовании», а затем, если необходимо, то и в Законе «Об общем среднем образовании», который именно сейчас разрабатывается.

«Как и рекомендует комиссия, эти положения и документы будут готовиться в тесном контакте с самими национальными общинами», – отметил Климкин.

«Гуляй Поле» напоминает, что Венецианская комиссия предлагает Украине сбалансировать положения языковых норм закона об образовании относительного русского языка.

«Новый Закон не предлагает никаких решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка. Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно оправдать и поэтому поднимается вопрос дискриминации», – говорится в выводах комиссии.

«Европейская Правда»