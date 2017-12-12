123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Экономика

Опубликовано исследование банкротств предприятий в России

Владимир Толстов, специально для «Гуляй Поля»
12 декабря 2017

В исследование показаны основные тенденции банкротства юридических лиц в России в III квартале 2017 года.

Доклад о ситуации с банкротством юридических лиц в России подготовил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Самый главный вывод исследования – число банкротств в России в III квартале 2017 года, в целом, выросло на 12,4% относительно аналогичного периода прошлого года, максимально приблизившись к отметкам октября 2009 года. В посткризисный период, после 2008 года в России наблюдался резкий скачок числа банкротств, тогда вместо политики либерализации экономики был выбран вектор усиления государственного вмешательства в экономические процессы. Представленная в докладе интенсивность и динамика банкротств – яркая иллюстрации реализации этой политики в сфере экономики.

Общая динамика банкротств российских предприятий, по итогам III квартала 2017 года.

Во-первых, ситуация с ростом банкротств в российской экономике развивается на фоне:

1. Отсутствия позитива в части потребительского спроса – двенадцатый квартал подряд зафиксировано сокращение реальных располагаемых денежных доходов.

2. Политики весьма консервативного снижения ключевой ставки.

Во-вторых интенсивность банкротств за квартал увеличилась вновь практически во всех отраслях:

1) В строительстве сохраняется наиболее негативная динамика – вновь обновлены исторические максимумы.

Динамика банкротств российских строительных организаций, по итогам III квартала 2017 года.

2) В торговле, пищевой промышленности и машиностроительном комплексе численность банкротств вернулась к максимальным значениям.

Динамика банкротств российских предприятий торговой отрасли, по итогам III квартала 2017 года.
Динамика банкротств российских предприятий пищевой промышленности, по итогам III квартала 2017 года.
Динамика банкротств российских предприятий машиностроительного коплекса, по итогам III квартала 2017 года.

3) В транспорте и связи интенсивность по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась.

Динамика банкротств российских транспортных предприятий и операторов связи, по итогам III квартала 2017 года.

4) В сельском хозяйстве и электроэнергетике интенсивность банкротств, по всей видимости, сохранилась на прежнем уровне;

Динамика банкротств российских промысловых и сельхозпредприятий , по итогам III квартала 2017 года.

5) лишь в сфере коммерческих услуг и металлургии зафиксировано сокращение числа юрлиц-банкротов. Впрочем, в металлургической отрасли такое сокращение может быть объяснено существенным сокращением самой отрасли в прошлые годы начиная с кризисного 2008 года.

Динамика банкротств в сфере коммерческих услуг России, по итогам III квартала 2017 года.
Динамика банкротств российских предприятий металлургии, по итогам III квартала 2017 года.

В-третьих, если рассмотреть список двадцати крупнейших по выручке банкротов, то обнаружим, что семь из них сосредоточены в сфере торговли, а три – в производстве ювелирных изделий.

Список крупнейших российских банкротов за III квартал 2017 года.

И последнее, среди регионов наибольшая интенсивность банкротств по итогам III квартала 2017 года была зафиксирована в Вологодской, Волгоградской и Амурской областях. Это обстоятельство уже привело к серьезным проблемам формирования федерального бюджета России, особенно в части растущих региональных долгов.

Карта интенсивности банкротств российских предприятий, по итогам III квартала 2017 года.

Если добавить проблемы российского банковского сектора экономики, где встает вопрос о санации кредитно-финансовой отрасли, в целом – то получается просто великолепнейшая картина плачевного состояния экономики, на фоне которого Владимир Путин заявил о своем участии в выборах.

Отметим, что о тенденция проблем в банковском секторе предупреждали еще 5 лет назад. В тот период все эти негативные тенденции уже проявили себя во всей своей красе: рост доли государства в банковском секторе; проблемные кредитные портфели, в частности, интенсивный рост неплатежей по кредитам; отсутствие четкой законодательной базы в кредитно-финансовой сфере и многое другое. Теперь для российских властей настало время пожинать плоды своей «бурной» деятельности, а особенно своей – бездеятельности…

Вместо реальных мер оздоровления экономики в России предлагаю переложить нагрузку на конечного потребителя, повысив ставку НДС или введя налог с продаж. Все это как ожидается приведет к росту инфляции и расширению серого сектора экономики.

В настоящее время все эти тенденции усилены действующими против России санкциями, а в большей степени – российскими антисанкциями. В этих условия можно ожидать даже бунта региональных элит против политики федерального центра, на сегодняшний день все ограничивается местным саботажем.

Владимир Толстов, специально для «Гуляй Поля»

Tags: антисанкции, банкротсво, Россия, санкции, Экономика

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены