Опубликовано исследование банкротств предприятий в России

В исследование показаны основные тенденции банкротства юридических лиц в России в III квартале 2017 года.

Доклад о ситуации с банкротством юридических лиц в России подготовил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Самый главный вывод исследования – число банкротств в России в III квартале 2017 года, в целом, выросло на 12,4% относительно аналогичного периода прошлого года, максимально приблизившись к отметкам октября 2009 года. В посткризисный период, после 2008 года в России наблюдался резкий скачок числа банкротств, тогда вместо политики либерализации экономики был выбран вектор усиления государственного вмешательства в экономические процессы. Представленная в докладе интенсивность и динамика банкротств – яркая иллюстрации реализации этой политики в сфере экономики.

Во-первых, ситуация с ростом банкротств в российской экономике развивается на фоне:

1. Отсутствия позитива в части потребительского спроса – двенадцатый квартал подряд зафиксировано сокращение реальных располагаемых денежных доходов.

2. Политики весьма консервативного снижения ключевой ставки.

Во-вторых интенсивность банкротств за квартал увеличилась вновь практически во всех отраслях:

1) В строительстве сохраняется наиболее негативная динамика – вновь обновлены исторические максимумы.

2) В торговле, пищевой промышленности и машиностроительном комплексе численность банкротств вернулась к максимальным значениям.

3) В транспорте и связи интенсивность по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась.

4) В сельском хозяйстве и электроэнергетике интенсивность банкротств, по всей видимости, сохранилась на прежнем уровне;

5) лишь в сфере коммерческих услуг и металлургии зафиксировано сокращение числа юрлиц-банкротов. Впрочем, в металлургической отрасли такое сокращение может быть объяснено существенным сокращением самой отрасли в прошлые годы начиная с кризисного 2008 года.

В-третьих, если рассмотреть список двадцати крупнейших по выручке банкротов, то обнаружим, что семь из них сосредоточены в сфере торговли, а три – в производстве ювелирных изделий.

И последнее, среди регионов наибольшая интенсивность банкротств по итогам III квартала 2017 года была зафиксирована в Вологодской, Волгоградской и Амурской областях. Это обстоятельство уже привело к серьезным проблемам формирования федерального бюджета России, особенно в части растущих региональных долгов.

Если добавить проблемы российского банковского сектора экономики, где встает вопрос о санации кредитно-финансовой отрасли, в целом – то получается просто великолепнейшая картина плачевного состояния экономики, на фоне которого Владимир Путин заявил о своем участии в выборах.

Отметим, что о тенденция проблем в банковском секторе предупреждали еще 5 лет назад. В тот период все эти негативные тенденции уже проявили себя во всей своей красе: рост доли государства в банковском секторе; проблемные кредитные портфели, в частности, интенсивный рост неплатежей по кредитам; отсутствие четкой законодательной базы в кредитно-финансовой сфере и многое другое. Теперь для российских властей настало время пожинать плоды своей «бурной» деятельности, а особенно своей – бездеятельности…

Вместо реальных мер оздоровления экономики в России предлагаю переложить нагрузку на конечного потребителя, повысив ставку НДС или введя налог с продаж. Все это как ожидается приведет к росту инфляции и расширению серого сектора экономики.

В настоящее время все эти тенденции усилены действующими против России санкциями, а в большей степени – российскими антисанкциями. В этих условия можно ожидать даже бунта региональных элит против политики федерального центра, на сегодняшний день все ограничивается местным саботажем.

Владимир Толстов, специально для «Гуляй Поля»