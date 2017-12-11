Обнародованы новые обстоятельства смерти в США создателя «Russia Today»

За несколько часов до смерти Михаил Лесин был обнаружен без сознания в своем номере отеля. Видеозапись последних часов его жизни – испорчена.

Опубликованы новые полицейские отчеты, которые ставят под сомнения официальные выводы о смерти Михаила Лесина, информирует Незыгарь со ссылкой на «BuzzFeed».

Материалы следствия свидетельствуют, что полиция так и не проверила кадры видеонаблюдений в последние часы смерти Лесина, а сам диск с записью оказался испорчен. Остается невыясненным вопрос: запись испортили намеренно или это случайный технический сбой?

Из опубликованных материалов следует, что Лесина в последний раз видели живым в 8:17 вечера 4 ноября 2015 года, когда сотрудник службы безопасности отеля и «еще один человек» вошли в номер Лесина и обнаружили, что он «лежит на ковре на полу лицом вниз и потерял сознание». Они отметили, что он дышит. Они не смогли разбудить его и вышли из комнаты.

Пятнадцать часов спустя, в 11:32 утра 5 ноября 2015 года, был обнаружен труп Лесина.

Полицейское досье, по утверждению «BuzzFeed», не содержало информации о следах падения или травм, которые могли привести к смерти Михаила Лесина.

Кроме того, как оказалось, еще до смерти Лесина в отеле, интерес к нему проявляла Секретная служба США, хотя Лесин не был официальным лицом.

Незыгарь