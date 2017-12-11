Путин выбрал курс на абсолютную легитимность

Сообщество наблюдателей России считает, что власти заинтересованы в чистых президентских выборах.

9 декабря в Москве открылся IV Форум общественных наблюдателей. На форуме представители наблюдательских движений, таких как «Голос», «Гражданин наблюдатель» и «Выборы. Народный контроль», обсудили, как будет работать система наблюдения на предстоящих президентских выборах, об этом пишет Татьяна Васильчук на страницах «Новой Газеты». В дискуссии форума также приняли участие представители ЦИК и Совета по правам человека.

— Формальный старт президентской кампании будет дан уже на следующей неделе, когда Совет Федерации объявит дату выборов (скорее всего, это случится 15 декабря), — говорит Александр Кинев, член ЦИК, который отвечает за взаимодействие с наблюдателями. — Нам, то есть Центризбиркому, необходимо выстроить более глубокую систему взаимоотношений с наблюдателями. Наблюдатели — наши союзники. Сейчас подтвержден курс на проведение президентской кампании, результатом которой будет максимальное доверие к ней. Мы должны обеспечить ее абсолютную легитимность.

Пока единственное и главное нововведение в работе наблюдателей — это возможность допуска к наблюдению «общественных контролеров». То есть теперь наблюдать за ходом голосования и подсчетом голосов смогут не только контролеры «от кандидата», но и от общественных организаций. Предполагается, что такие наблюдатели могут быть более независимыми и политически неангажированными. Однако пока эти поправки еще не приняты в законодательство.

— Очень отрадно, что Центризбирком нового состава стремится как можно больше внимания уделить общественному наблюдению и вводит такие вещи, — считает представитель Комитета гражданских инициатив Андрей Максимов. — Это все-таки позитивный шаг, что будут предоставлены возможности общественным организациям направлять своих представителей на выборы. Общественные палаты у нас смогут делегировать независимых наблюдателей на выборы, если этот закон будет принят. К сожалению, мы пока еще точно не знаем, как весь этот механизм будет работать.

О том, что за последние годы взаимодействие власти и общественных наблюдательских организаций улучшилось, рассказал в своем докладе сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц:

— В 2011 году доверие к наблюдателям было подорвано, избирательные комиссии их вообще рассматривали как врагов и раздражителей. Через год произошли изменения — например, были установлены видеокамеры. Мы получили обратную связь в виде разных положительных законов, вроде упрощения регистрации политических партий. Потом был период застоя, а с 2016 года Центризбирком работает в своем новом составе. Изменился состав ЦИКа, появилась адекватная реакция на нарушения. Пока мы не знаем, какое взаимодействие получим с властью в этот раз, но надеемся на прежний достойный уровень.

Политолог Дмитрий Орешкин также приводит статистику по «чистоте» выборов и ее зависимости от фактора наблюдателей:

— После того как власть обожглась на Болотной площади, выборы в Москве стали значительно чище. Уже в 2013 году (на выборах мэра) на 63 процентах участков в Москве присутствовали наблюдатели. Что за эти шесть лет наблюдателям удалось сделать? Мы не сделали выборы честными, но мы их сделали гораздо более чистыми. При этом произошло существенное изменение в электоральной структуре территорий. Есть регионы, где стали считать совсем честно, это столичные, где у нас есть поддержка, информационная огласка. Есть противоположный край — это Чечня, Дагестан, Кемеровская область, где надо быть героем, чтобы заниматься наблюдением. Наблюдатели стали серьезной общественной силой. Их боятся, прессуют, бьют. Для того чтобы не погубить движение наблюдателей, надо совершенствовать качество работы.

Проблема сейчас для власти — это явка. Если у вас случается вброс, то он отражается на явке. Явка должна быть достаточно высокой, чтобы выборы были убедительными. На явке будет сосредоточен интерес власти, и наблюдатели тоже должны быть сосредоточены на явке. Сидеть 12 часов у компьютера и считать, сколько человек подошло к ящику, — не нужно так делать. Задача здесь в том, чтобы сделать новый программный продукт. Когда у наблюдателя будет стоять программа на компьютере и считать, сколько людей к ящику подошло. Если речь идет о том, чтобы отсечь сотни приписок, программа это отловит. И в конце мы получим убедительные и честные данные. Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы не упустить и правильно использовать свои возможности.

Татьяна Васильчук, «Новая Газета»