Апелляцию Украины по делу «кредита Януковича» рассмотрят в будущем году

Высокий суд Лондона рассмотрит апелляцию Украины по «кредиту Януковича» 22-26 января 2018 года.

Высокий суд Лондона рассмотрит апелляцию Украины по долгу перед Россией на 3 млрд долларов 22–26 января 2018 года. Об этом сообщил «Левый Берег» со ссылкой на замминистра финансов РФ Сергея Сторчака.

“С понедельника по пятницу, 22–26 января будет проходить суд”, – ответил он, говоря о сроках рассмотрения дела.

Как сообщалось, 29 марта текущего года Высокий суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации перед Россией на 3 млрд долларов. В июне Украина обжаловала данное решение.

Суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в сумме 3 млрд долларов, приобретенных в 2013 году за счет средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ), сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 млн долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.

Напомним, Украина должна России $3 млрд по спорным облигациям, которые были выпущены в конце 2013 году как часть помощи режиму Виктора Януковича в обмен на отказ от ассоциации с Евросоюзом. Президент РФ Владимир Путин обещал Януковичу $15 млрд, но из–за Евромайдана выдал только $3 млрд.

В конце 2015 года Украина реструктуризовала 13 выпусков евробондов на общую сумму $15 млрд, добившись от частных кредиторов списания 20% долга. Однако Россия заявила, что она официальный кредитор, и от предложения Украины реструктуризовать этот выпуск отказалась. Украина в свою очередь отвергла возможность погашения долга без реструктуризации и ввела мораторий на его выплату.

В ноябре Сторчак заявил, что Россия готова продать “кредит Януковича” другой стране.

«Левый Берег»