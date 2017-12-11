После победы Путина россиян ожидает рост инфляции и серого сектора экономики

Официально о повышении НДС, или о введении нового налога с продаж объявят после победы Путина.

Решение об увеличении нагрузки на потребителей было принято в начале текущего года. Сейчас идет лишь проработка этого вопроса – делать ли это в рамках маневра 22/22, либо вводить налог с продаж, об этом пишет Телеграмм-канал «Мысли-Немысли».

Так чему же приведет повышение НДС с 18% до 22%:

а) резкий рост инфляции и инфляционных ожиданий, с которыми ЦБ пытался бороться;

б) замедление процесса снижения ключевой ставки, ЦБ будет просто лишен пространства для маневра;

в) о росте потребительской активности можно будет забыть;

г) увеличение серого сектора экономики.

Понимают ли это в правительстве? Понимают. Но казну каким-то образом пополнять надо, а госкомпании еще долго будут отказываться выплачивать 50% дивидендов по МСФО.

Официально о повышении НДС (или о введении налога с продаж) скорее всего объявят после победы Путина на выборах, а сейчас будут просто активно прорабатывать информационный фон.

Телеграмм-канал «Мысли-Немысли»