Предстанет ли Путин перед Гаагским трибуналом?

Правосудие дождётся. Вопрос, когда кто-нибудь в соседней стране ответит за то, что она натворила в нашей, пока остаётся открытым. В качестве кого окажется на суде Путин и его подчинённые.

Конец года оказался богат на новости, в которых фигурируют международные суды и трибуналы, об этом на страницах «Фокуса» пишет Леонид Швец. Пожизненное заключение за геноцид получил сербский генерал Ратко Младич, а боснийско-хорватский генерал Слободан Праляк на прошлой неделе покончил с собой, выпив яд во время слушания апелляции. Таким образом они ответили за преступления, совершённые в 1990-х во время войн после распада Югославии. При этом недавно в Россию с визитом и просьбой защитить его от Вашингтона совершенно свободно явился суданский президент Омар аль-Башир, которого требует выдать и судить за организацию и проведение геноцида Международный уголовный суд. Значит, закон далеко не для всех закон. А в какой категории окажется Путин и его подчинённые?

Вне юрисдикции

Как раз на днях прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда опубликовала доклад с результатами предварительного расследования того, что происходило в Украине после оккупации Крыма Россией и вторжения российских войск на Донбасс. Она пришла к выводу, что в установлении контроля над Крымом принимали участие российские военные и что на Донбассе имеет место прямое противостояние вооружённых сил Украины и России.

В докладе говорится о серьёзных преступлениях в оккупированном Крыму, включая исчезновения людей и убийства, захват имущества и притеснение крымских татар. Там же речь идёт о тысяче двухсот с лишком зафиксированных случаев “возможного совершения преступлений после 20 февраля 2014 года” на востоке Украины.

Международный уголовный суд уже публиковал в ноябре 2016-го отчёт о предварительном расследовании событий в Украине и констатировал, что Украина и Россия находятся в состоянии международного конфликта, во время которого были совершены многочисленные преступления. Вот только доклад был обнародован 14 ноября, а уже 16 ноября Владимир Путин подписал распоряжение “О намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда”. Отказавшись признавать юрисдикцию Международного уголовного суда, Россия сняла с себя обязанность не только выдавать в распоряжение этого суда президента Омара аль-Башира, но и себя вывела из-под удара. Доклады прокурора имеют репутационное значение, но разве что-то ещё способно испортить российскую репутацию? А суд над стороной, которая отказывается участвовать в процессе, невозможен.

Трибунала не будет

Казалось бы, Международный трибунал ООН по бывшей Югославии должен внушать надежды. Специальный орган, созданный ещё в 1993 году, в разгар тамошних трагических событий, за время своего существования провёл почти полторы сотни процессов. Десятки военных преступников — организаторов и исполнителей, виновных в преступлениях против человечности и геноциде, происходивших во время войн в Югославии в 1991–2001 годах, были приговорены к разным срокам заключения. Генерал Ратко Младич, бывший командующий армии боснийских сербов, как уже было сказано, получил пожизненное заключение. Политического лидера боснийских сербов Радована Караджича приговорили к сорока годам тюрьмы. Бывший президент Югославии, а затем Сербии Слободан Милошевич не дожил до приговора, скончавшись в заключении от сердечного приступа в 2006 году.

Есть в истории трибунала и оправдательные приговоры. Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель был признан невиновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности, хотя являлся заметной политической фигурой во время Балканской трагедии.

Имеется, впрочем, одно тонкое обстоятельство. Этот трибунал работает на основе мандата Совета Безопасности ООН — резолюции 827, принятой 25 мая 1993 года. Это было время весьма тёплых отношений между ельцинской Россией и Западом. Охлаждение на почве югославских событий случилось в марте 1999 года, когда авиация НАТО стала бомбить Сербию. Именно тогда глава российского правительства Евгений Примаков приказал сделать знаменитый “разворот над Атлантикой”, отказавшись в знак протеста от визита в Вашингтон буквально на полпути в американскую столицу. Случись голосование в Совбезе ООН о создании трибунала после этой даты, можно не сомневаться, Россия наложила бы на это решение вето. Именно так, как она одиннадцать раз ветировала резолюции о продлении в Сирии мандата миссии ООН о расследовании применения химического оружия. И так, как блокировала проект резолюции о расследовании химической атаки в этой стране. Антизападный курс и статус постоянного члена Совета Безопасности ООН превращают Россию в малоуязвимого нарушителя международного порядка.

Управа есть

Между тем есть и на Россию управа, как показало, в частности, принятое на этой неделе решение МОК. За злостные допинговые нарушения, организованные на государственном уровне, страну лишили права выставить свою сборную на зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее.

Также оказались весьма действенны (и будут ещё более действенными) санкции, наложенные американским конгрессом за вторжение России в Украину. Они касаются не только российских и американских физических и юридических лиц, но и представителей третьих стран, которые попытаются сотрудничать с лицами и организациями из санкционного списка США.

А впереди Россию ожидает ещё самый громкий и неприятный суд — по делу о MH17, том самом боинге Малайзийских авиалиний, который был сбит 17 июля 2014 года над Донбассом. О том, что это дело рук тех, кто пригнал под Снежное зенитно-ракетную установку “Бук” из состава российской 53-й бригады, международная следственная группа уже заявила. А после выявления конкретных организаторов и исполнителей настанет время суда. Страны, участвующие в расследовании, сообщили о том, что это будет суд Нидерландов.

Как и следовало ожидать, создание специального трибунала под эгидой ООН было заветировано Россией в Совбезе, поэтому выбор остановился на таком решении. “Думаю, что наша правовая система доказала свою надёжность, прозрачность и независимость, — в одном из редких интервью заявил голландец Фред Вестербеке, главный прокурор, возглавляющий международную следственную группу. — Кроме того, наше правосудие открыто. Мы сделаем всё, чтобы этот суд состоялся, его ждут сотни семей по всему миру, и это не позволяет нам расслабляться. Мы не остановимся, пока не найдём всех причастных, включая командиров и начальников, и пусть это держат в уме те, кто надеется, что убийство невинных может сойти с рук”.

Прецедентом тут будет теракт, который ливийцы осуществили на самолёте авиакомпании Pan American, летевшем 21 декабря 1988 года по маршруту Лондон — Нью-Йорк. Он был взорван над шотландским городом Локбери. Тогда погибло 270 человек (под Снежным — 298, включая 80 несовершеннолетних). Ливия попала под жёсткие санкции и в 1999 году вынуждена была выдать исполнителей теракта, а каждой семье погибших было выплачено по $10 млн. Суд над ливийскими агентами проходил по шотландским законам.

Уже очевидно, что адвокаты пострадавших семей станут требовать от России максимальных компенсаций, а десять стран, граждане которых погибли, скорее всего, вынуждены будут дополнительно реагировать в политической плоскости.

Безусловно, остаётся вопросом, насколько далеко пойдёт суд Нидерландов в своих выводах. Логично, что штатный “Бук” из российского подразделения не мог пересечь границу и осуществить пуск, если на то не имелось приказа вышестоящего начальства. А цепь ответственности в российской армии проста: на вершине пирамиды — главнокомандующий, он же президент Российской Федерации. Если имя Путина прозвучит в приговоре суда, это будет действительно беспрецедентный случай. Но, в конце концов, всё когда-то происходит в первый раз.

На днях в Йемене был убит Али Абдалла Салех. Бывший президент страны, безраздельно управлявший ею с 1978-го по 2011 год. Убили вчерашние союзники. Вот кто бы мог подумать? А ведь тоже своего рода суд.

Леонид Швец, «Фокус»